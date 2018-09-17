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График приёма граждан отделением по гражданству и миграции и перечень документов для обмена паспорта

18.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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График приёма граждан отделением по гражданству и миграции и перечень документов для обмена паспорта

График приема граждан

отделение по гражданству и миграции

(действует по всей республике)

Понедельник – выходной

Вторник – 08.00-13.00, 14.00-17.00

Среда – 11.00-15.00, 16.00-20.00

Четверг – 08.00-13.00

Пятница – 08.00-13.00, 14.00-17.00

Суббота – 08.00-13.00

Воскресенье – выходной

Истекает срок его действия или закончились чистые странички. Что необходимо для обмена паспорта?

В соответствии с п.п. 11.2.1 п.11.2 Указа Президента Республики Беларусь №200 от 26.04.2010 года «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» для обмена паспорта гражданину Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия, израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для использования, изменения половой принадлежности НЕОБХОДИМО

заявление

паспорт, подлежащий обмену

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом)

свидетельство о рождении ребенка заявителя - в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста

свидетельство о заключении брака - в случае, если заявитель состоит в браке

свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака - в случае расторжения брака заявителем

свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим(ей) - в случае смерти супруга (супруги) заявителя

свидетельство о рождении заявителя - в случае необходимости проведения дополнительной проверки

документ, подтверждающий внесение платы:

1 базовая величина за паспорт (1 месяц со дня подачи заявления)

1 базовая величина - дополнительно за обмен паспорта в ускоренном порядке (15 дней со дня подачи заявления).

Напоминаем, что все услуги по линии отделения по гражданству и миграции можно оплатить в системе ЕРИП через использование интернет-банкинга, мобильного банкинга, инфокиоска (квитанцию об оплате в данном случае предоставлять не нужно).

Телефоны для справок и консультаций:

7-51-52, 7-51-53 – граждане Республики Беларусь

7-51-54, 7-51-51 – иностранные граждане и лица без гражданства.

Начальник отделения - Швецов Евгений Иванович 7-51-15.

 
 
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График приема граждан отделение по гражданству и миграции (действует по всей республике) Понедельник – выходной Вторник – 08.00-13.00,...
 
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