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График приёма граждан отделением по гражданству и миграции и перечень документов для обмена паспорта
18.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
График приема граждан
отделение по гражданству и миграции
(действует по всей республике)
Понедельник – выходной
Вторник – 08.00-13.00, 14.00-17.00
Среда – 11.00-15.00, 16.00-20.00
Четверг – 08.00-13.00
Пятница – 08.00-13.00, 14.00-17.00
Суббота – 08.00-13.00
Воскресенье – выходной
Истекает срок его действия или закончились чистые странички. Что необходимо для обмена паспорта?
В соответствии с п.п. 11.2.1 п.11.2 Указа Президента Республики Беларусь №200 от 26.04.2010 года «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» для обмена паспорта гражданину Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия, израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для использования, изменения половой принадлежности НЕОБХОДИМО:
заявление
паспорт, подлежащий обмену
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом)
свидетельство о рождении ребенка заявителя - в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста
свидетельство о заключении брака - в случае, если заявитель состоит в браке
свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака - в случае расторжения брака заявителем
свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим(ей) - в случае смерти супруга (супруги) заявителя
свидетельство о рождении заявителя - в случае необходимости проведения дополнительной проверки
документ, подтверждающий внесение платы:
1 базовая величина за паспорт (1 месяц со дня подачи заявления)
1 базовая величина - дополнительно за обмен паспорта в ускоренном порядке (15 дней со дня подачи заявления).
Напоминаем, что все услуги по линии отделения по гражданству и миграции можно оплатить в системе ЕРИП через использование интернет-банкинга, мобильного банкинга, инфокиоска (квитанцию об оплате в данном случае предоставлять не нужно).
Телефоны для справок и консультаций:
7-51-52, 7-51-53 – граждане Республики Беларусь
7-51-54, 7-51-51 – иностранные граждане и лица без гражданства.
Начальник отделения - Швецов Евгений Иванович 7-51-15.
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График приёма граждан отделением по гражданству и миграции и перечень документов для обмена паспорта
График приема граждан отделение по гражданству и миграции (действует по всей республике) Понедельник – выходной Вторник – 08.00-13.00,...
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