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Почему благоустройство могил в Дзержинском районе закончилось скандалом? О непростой ситуации – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Если уборка становится причиной хаоса. Или по меньшей мере ссоры между народом и государственной властью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Работы по благоустройству на кладбище одной из деревень Дзержинского района закончились скандалом. Жительница Минска Нина Дудко обвиняет ЖКХ и сельсовет в разрушении памятника на кладбище ее прадеда.
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Почему благоустройство могил в Дзержинском районе закончилось скандалом? О непростой ситуации – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Если уборка становится причиной хаоса. Или по меньшей мере ссоры между народом и государственной властью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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