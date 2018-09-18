В Кобрине осуществляется замена лифтов





Лифт создаёт наш повседневный комфорт, особенно для тех, кто живёт выше 5-го этажа. Как осуществляется замена лифтов в Кобрине и жильцам каких домов в ближайшее время ожидать обновления? Ответить на эти вопросы мы попросили начальника ЖЭС КУМПП ЖКХ “Кобринское ЖКХ” Петра Маюка.

— Всего в Кобрине в домах, которые находятся на балансе КУМПП ЖКХ “Кобринское ЖКХ”, насчитывается 21 лифт, — рассказывает Петр Аксентьевич. – В настоящее время с привлечением средств областного бюджета уже заменено 3 лифта – один в доме №15 по улице Дружбы и 2 – в доме №95 по улице Дзержинского. Общая стоимость составила 204 тысячи рублей, все лифты белорусского производства ОАО “Могилёвлифтмаш”.

И это – только начало. Как отметил Пётр Маюк, в ближайшее время на Кобринщине планируется заменить ещё 4 лифта, оборудование для которых уже находится на складе КУМПП ЖКХ “Кобринское ЖКХ”. 2 из них будут установлены в доме № 6 по улице 700-летия Кобрина, еще 2 — в доме №127 по улице Советской. Работы начнутся в четвертом квартале текущего года.

Дмитрий БЕЛОВ.

На снимке автора: Петр Маюк демонстрирует новое лифтовое оборудование.