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В Дрибинском районе проходит Единый день информирования
20.09.2018 — Разное | Савецкая вёска
Единый день информирования, который проходит 20 августа в Дрибинском районе, посвящен основным направлениям развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства.
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Единый день информирования, который проходит 20 августа в Дрибинском районе, посвящен основным направлениям развития и совершенствования системы...
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