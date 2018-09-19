Рецепт недели: «Творожный рулет с яблоками и корицей»

Продукты (на 6 порций): творог — 200-220 гр; масло сливочное размягченное — 100 гр; сахар — 80 гр; яйцо — 1 шт; мука — 202,5 ст; сода — 1/2 ч.л.; лимонный сок — 1 ст. ложка. Для начинки: яблоки — 2 шт; корица — 0,5 ст.л.

К творогу добавьте масло и замесите тесто. В тесто добавьте сахар, муку, и соду, гашенную лимонным соком, тщательно вымести тесто. Добавьте корицу.

В отдельной емкости взбейте яйцо, половину содержимого добавьте в тесто. Тщательно перемешайте все ингредиенты, так, чтобы получилась однородная масса.