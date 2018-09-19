«Прямые телефонные линии»





22 сентября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме проводит «прямую телефонную линию» первый заместитель председателя облисполкома Олег Иванович ЧИКИДА.

Курируемые направления: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометеорология.

Телефон: (8 0222) 50-18-69.

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22 сентября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Кировского района проведет первый заместитель председатель Кировского районного исполнительного комитета — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Николаевич СУХОДОЛЬСКИЙ.

Телефон: 79-1-04.