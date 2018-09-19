Мир в регионе Южного Кавказа будет установлен после восстановления территориальной целостности Азербайджана, заявила первый вице-президент республики, супруга главы государства Мехрибан Алиева.

Как сообщил ее секретариат, на встрече в Баку с делегацией НАТО во главе с заместителем генсека Роуз Гетемюллер М.Алиева заявила, что Армения продолжает игнорировать принятые Советом безопасности ООН резолюции, требующие безоговорочного и полного освобождения "оккупированных территорий".

"Азербайджан сторонник справедливого урегулирования конфликта, в рамках норм и принципов международного права. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы возвращены к родному крову, и после этого в регионе будет установлен мир", - подчеркнула М.Алиева.

Она отметила, что в Баку высоко оценивают поддержку странами-членами НАТО суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

М.Алиева также заявила о готовность Баку развивать гуманитарное сотрудничество с НАТО.

По ее словам, Азербайджан приветствует внимание НАТО к темам гендерных вопросов, женщин, мира и безопасности. При этом М.Алиева подчеркнула, что гендерное равенство является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана.