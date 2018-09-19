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Жена президента Азербайджана заявила представителям НАТО о желании Баку "справедливо" урегулировать карабахский конфликт
Мир в регионе Южного Кавказа будет установлен после восстановления территориальной целостности Азербайджана, заявила первый вице-президент республики, супруга главы государства Мехрибан Алиева.
Как сообщил ее секретариат, на встрече в Баку с делегацией НАТО во главе с заместителем генсека Роуз Гетемюллер М.Алиева заявила, что Армения продолжает игнорировать принятые Советом безопасности ООН резолюции, требующие безоговорочного и полного освобождения "оккупированных территорий".
"Азербайджан сторонник справедливого урегулирования конфликта, в рамках норм и принципов международного права. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы возвращены к родному крову, и после этого в регионе будет установлен мир", - подчеркнула М.Алиева.
Она отметила, что в Баку высоко оценивают поддержку странами-членами НАТО суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
М.Алиева также заявила о готовность Баку развивать гуманитарное сотрудничество с НАТО.
По ее словам, Азербайджан приветствует внимание НАТО к темам гендерных вопросов, женщин, мира и безопасности. При этом М.Алиева подчеркнула, что гендерное равенство является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана.
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Жена президента Азербайджана заявила представителям НАТО о желании Баку "справедливо" урегулировать карабахский конфликт
Мир в регионе Южного Кавказа будет установлен после восстановления территориальной целостности Азербайджана, заявила первый вице-президент республики, супруга...
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