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КАК СОХРАНИТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ МЕТОДОМ ЗАМОРОЗКИ
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Продукты: 1 кг клубники, 700 г сахара.
Клубнику перебираем, удаляем чашелистики, промываем, обсушиваем на полотенце и взбиваем с сахарным песком с помощью блендера или миксера. Массу расфасовываем по пластиковым стаканчикам и замораживаем. Перед использованием просто разрезаем пластик и достаем ароматную вкусную массу.
2. ВИШНЕВОЕ ПЮРЕ
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Продукты: 1 кг клубники, 700 г сахара. Клубнику перебираем, удаляем чашелистики, промываем, обсушиваем на полотенце и взбиваем с сахарным песком с помощью блендера...
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