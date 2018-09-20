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Республиканская акция «В центре внимания – дети!» на Волковыщине
21.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети!» заместитель начальника Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Якимович провел занятие в учреждении здравоохранения «Областной реабилитационный центр» в городе Волковыске.
Спасатель провел для детей урок безопасного поведения, который без преувеличения можно отнести к первоочередным урокам, ведь познакомить учащихся с различного рода опасными ситуациями, научить, как правильно вести себя в той или иной ситуации, дать необходимые знания – значит уберечь жизнь и здоровье детей.
Сергей Михайлович рассказал детям, находящимся на реабилитации, о правилах безопасного поведения в школе, на улице и дома. С помощью игр повторил с ребятами номера вызова экстренных служб, алгоритм действий во время чрезвычайных ситуаций, изучил опасные места для игр и опасные игрушки.
В рамках беседы была проведена презентация журнала «Юный спасатель», мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом».
Дети посмотрели профилактирующий видеофильм «Недетские игры».
Ребята с радостью принимали участие в играх и с интересом слушали выступление пожарных спасателей.
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В рамках республиканской акции «В центре внимания – дети!» заместитель начальника Волковысского районного отдела по чрезвычайным...
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