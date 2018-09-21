Сильная женщина с нелегкой судьбой

Человек от земли – именно эти слова первыми приходят на ум, глядя на Нину Филипенко. И это действительно так, ведь женщина с ранних лет приучена к нелегкому сельскому труду. Про таких, как она, говорят: и коня на скаку остановит. И это действительно так, ведь страсть к лошадям у нее появилась в раннем детстве. А еще она удивительный человек, обладающий неуемной энергией и оптимизмом, преданный своему делу, любящая и заботливая мама и бабушка. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Нина Ивановна делает первые пробы пера. Но обо всем по порядку.





Родилась Нина Филипенко в деревне Демидовка в семье простых рабочих. У Ивана Кирилловича и Екатерины Поликарповны было четверо детей, младшая из которых – наша героиня. С ранних лет она росла смышленым ребенком, старалась освоить тяжелую сельскую работу, чтобы помогать родителям по хозяйству, которое у них всегда было большое. И в этом деле юная Нина весьма преуспела.

– С огромной благодарностью вспоминаю своего отца, который с детства обучал меня всем деревенским премудростям, – делится женщина. – В 9 лет я уже ловко обращалась с косой, да так, что взрослые брали меня с собой на сенокос. Но самой большой любовью и страстью всей моей жизни были и остаются домашние животные, особенно лошади, с которыми я умела и любила обращаться. Поэтому после окончания школы, долго не раздумывая, поступила учиться на зоотехника, о чем ни разу не пожалела.

И хотя сельский труд тяжелый и изнурительный, требующий много сил и времени, свое детство и юность Нина Ивановна вспоминает с особым трепетом и теплотой. Даже постоянная занятость домашними делами и помощь местному хозяйству не отбили у нее охоту к учебе. Кроме того, она активно занималась спортом, была капитаном школьной баскетбольной команды, отлично пела и танцевала, участвовала во всех мероприятиях и самодеятельности. Заводила, душа компании – так говорят о ней люди, которые в разное время с ней общались.

Трудовая биография Нины Филипенко тесно связана с эксбазой «Пенчин», где все эти годы она добросовестно и самоотверженно трудилась. Работала честно, была требовательна к себе и к своим подчиненным, никогда не считалась с личным временем, так как знала, какая ответственность лежит на ее плечах. Она никогда не была равнодушной, с готовностью откликалась на просьбы о помощи. К ней и сегодня односельчане идут за дельным советом, так как доверяют ее опыту и житейской мудрости.

Несмотря на то что уже три года женщина находится на заслуженном отдыхе, она не бездействует, а ведет активный образ жизни, находит время и для общественной деятельности, участвует в решении насущных проблем жителей агрогородка.

– У меня всегда болела душа за общее дело. Если вижу, что делают что-то не так, молчать не буду, – отмечает Нина Ивановна. – Не в моих принципах занимать позицию стороннего наблюдателя. Считаю, что если можешь что-то сделать и решить проблему, то обязательно этим займись.

Смыслом жизни наша героиня считает свою семью. К сожалению, несколько лет назад ушел из жизни горячо любимый супруг Виктор, с которым они прожили 31 год. Борьбе за его жизнь и здоровье она отдала много сил. Но у нее есть трое детей и четверо внуков, которые дарят радость, дают силы и смысл жить дальше.

– Как и для любой матери, мои дети – это моя гордость. Все они выросли достойными людьми, нашли свое место в жизни и реализовались в профессии, – рассказывает Нина Ивановна. – Особенно радуют меня успехи младшего сына Виктора, который своим талантом, упорством и трудолюбием многого добился. За что бы он ни брался, у него все получается, подтверждение этому – многочисленные благодарности и грамоты, которые я бережно храню. Сегодня он работает заместителем директора по воспитательной работе в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С. Выготского, который когда-то и сам закончил с красным дипломом, раскрывает талантливых и одаренных ребят. Как видите, если в воспитание детей вкладываешь любовь и заботу, они становятся хорошими людьми, служат опорой и поддержкой в жизни.

В последнее время Нина Ивановна находит отдушину в написании стихотворений. И хоть робкие попытки она делает не так давно, ее произведения достойны внимания читателей районки, ведь написаны они искренне и от души. В них звучат переживания и тревоги нашей героини, большинство из них посвящено малой родине – деревне Демидовке, в них начинающая поэтесса описывает красоту и природу родного края, рассказывает о своих земляках. А впрочем, читайте сами и знакомьтесь с творчеством Нины Филипенко.

Дземідоўка ты мая,

Як кахаю цябе я.

Любы мне твае прасторы,

Дзе радзілася, расла.

Успамінаю з цеплынёю,

Як мы весела жылі.

Працавалі да змяркання,

Хоць малыя мы былі.

Як прыгожа ў вёсцы летам,

Водар кветак, птушак спеў.

А як выйдзеш уранні з хаты,

Дык прыгожа паглядзець,

Як кароў у поле гоняць,

Як ідуць на сенажаць

І дарослыя, і дзеці разам

дружна працаваць.

Ну а вечар як надыдзе –

Столькі гоману вакол!

Дземідоўка ажывае шумам

многіх галасоў.

****

Шумяць за вёскаю дубравы,

Дзе мы любілі пагуляць.

Дзе птушкі, салаўі спяваюць,

Вяртаючы ў дзяцінства нас.

Сваёй лістотай ты,

дубрава,

Нас закрывала ад дажджу,

Ад промняў сонечных хавала

У летнюю гарачыню.

Грыбы і ягады збіралі,

Блукалі ў пушчы доўгі час.

Дамоў звярталіся не рана,

Лес як магнітам вабіў нас.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.