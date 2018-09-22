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Фотофакт. На совещание к Лукашенко срочно вызвали даже снятого с должности Семашко
После возвращения из Сочи Александр Лукашенко в выходной день созвал топ-чиновников на совещание. Были приглашены почти 20 человек во главе с премьер-министром Сергеем Румасом и главой Администрации президента Натальей Кочановой.
На встрече присутствовал и бывший вице-премьер Владимир Семашко. Теперь он официально не занимает никакой должности в правительстве. Хотя сам Лукашенко сообщил, что "никакой Семашко не старый и не больной".
Семашко на фото - последний в левом ряду.
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После возвращения из Сочи Александр Лукашенко в выходной день созвал топ-чиновников на совещание. Были приглашены почти 20 человек во главе с премьер-министром...
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