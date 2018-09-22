ОПЭК и Россия проигнорировали Трампа





К странам ОПЕК президент США ранее дважды обратился с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас». Однако ОПЕК и Россия считают, что увеличивать объем добычи нефти, чтобы «охлаждать» рынок, сейчас нет никакой необходимости.

Лидер Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, передает Reuters, отмечая, что, таким образом, они фактически отвергли призывы президента США Дональда Трампа действовать в этом направлении, чтобы «охладить» рынок, пишет РБК.



«Я не влияю на цены», — заявил журналистам саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих после встречи в Алжире министерского комитета ОПЕК+ (представителей стран, входящих в ​Организацию экспортеров нефти, и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти). Переговоры, как напоминает Reuters, завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.



Ранее в сентябре фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 достигли $80 за баррель. Это, как пишет агентство, побудило Трампа повторить 20 сентября свое требование к странам ОПЕК, чтобы они снизили цены.​ До этого с аналогичным обращением к Организации стран — экспортеров нефти американский лидер выступал 5 июля (тогда цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе $75,8 за баррель). «Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — отмечал политик, подчеркивая, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимная выгода. «Снизьте цены прямо сейчас», — призывал Трамп.

