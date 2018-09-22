ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОПЭК и Россия проигнорировали Трампа

23.09.2018 18:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ОПЭК и Россия проигнорировали Трампа

К странам ОПЕК президент США ранее дважды обратился с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас». Однако ОПЕК и Россия считают, что увеличивать объем добычи нефти, чтобы «охлаждать» рынок, сейчас нет никакой необходимости.

Лидер Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, передает Reuters, отмечая, что, таким образом, они фактически отвергли призывы президента США Дональда Трампа действовать в этом направлении, чтобы «охладить» рынок, пишет РБК. 

«Я не влияю на цены», — заявил журналистам саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих после встречи в Алжире министерского комитета ОПЕК+ (представителей стран, входящих в ​Организацию экспортеров нефти, и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти). Переговоры, как напоминает Reuters, завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Ранее в сентябре фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 достигли $80 за баррель. Это, как пишет агентство, побудило Трампа повторить 20 сентября свое требование к странам ОПЕК, чтобы они снизили цены.​ До этого с аналогичным обращением к Организации стран — экспортеров нефти американский лидер выступал 5 июля (тогда цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе $75,8 за баррель). «Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — отмечал политик, подчеркивая, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимная выгода. «Снизьте цены прямо сейчас», — призывал Трамп.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К странам ОПЕК президент США ранее дважды обратился с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас». Однако ОПЕК и Россия считают, что увеличивать объем добычи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожди и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика