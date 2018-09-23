Борисов прощается с Анатолием Капским. Видеотрансляция

На «Борисов-Арене» с 11 до 13 часов проходит гражданская панихида по председателю правления ФК БАТЭ Анатолию Капскому , который скоропостижно скончался в субботу на 53-м году жизни.

Анатолий Капский родился в деревне Дуброва Червенского района Минской области. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. Куйбышева по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в промышленности», был слушателем Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Пять лет проработал генеральным директором ООО «Сталкер», был заместителем генерального директора по экономике ООО «БАТЭ». С июня 2005 года — генеральным директором ОАО «БАТЭ», покинул пост в 2017 году.

С 1996 года являлся президентом футбольного клуба БАТЭ, который он возглавлял с момента возрождения команды. С клубом Капский прошел весь путь от низших лиг до чемпионского титула. Впервые борисовская команда стала лучшей в стране в 1999 году. Далее БАТЭ выигрывал чемпионат в сезоне-2002. А с 2006 года клуб является непобежденным в Беларуси. Борисовчане завоевывают титул 12 лет подряд и близки к своему 13-му подряд чемпионству. За 21 год своего существования БАТЭ трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз — в Суперкубке.

В 2008 году БАТЭ впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Благодаря успешному выступлению в еврокубках борисовчане привозили в Беларусь «Реал», «Барселону», «Милан», «Арсенал», «Баварию», «Ювентус», ПСЖ, «Рому». В 2012 году БАТЭ обыграл в Лиге чемпионов мюнхенскую «Баварию» — 3:1, которая в этом же сезоне завоевала трофей.

3 мая 2014 года был построен стадион «Борисов-Арена». На момент открытия это была лучшая футбольная арена страны.