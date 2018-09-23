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Закрыть границу "для бандитов". Президент обсудил вопрос увеличения численности пограничников
24.09.2018 14:00 — Разное | Ежедневник
фото: ctv.by
Президент встретился с министром внутренних дел, государственным секретарем Совета безопасности и председателем Госпогранкомитета. Особо был затронут вопрос о ситуации на границе c Украиной.
Одним из главных вопросов обсуждения стала необходимость наращивания численности погранвойск. "Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал Лукашенко на встрече с главой МВД Игорем Шуневичем.
Также вопрос об увеличении численности пограничников обсуждался на встрече главы государства с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, передает
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Президент встретился с министром внутренних дел, государственным секретарем Совета безопасности и председателем Госпогранкомитета. Особо был затронут вопрос о...
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