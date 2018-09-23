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Президент встретился с министром внутренних дел, государственным секретарем Совета безопасности и председателем Госпогранкомитета. Особо был затронут вопрос о ситуации на границе c Украиной.

Одним из главных вопросов обсуждения стала необходимость наращивания численности погранвойск. "Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал Лукашенко на встрече с главой МВД Игорем Шуневичем.

Также вопрос об увеличении численности пограничников обсуждался на встрече главы государства с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, передает БЕЛТА . При этом президент предостерег от «бездумного» повышения численности пограничных войск. «По каждому человеку мы должны определиться, - подчеркнул Лукашенко. - Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может там слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньше штыков где-то. Поэтому за счет этого перераспределение. То есть надо очень серьезно к этому подойти. И сразу скажу, что механического решения по повышению численности с моей стороны не будет".



