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Устали бороться. Глобальная комиссия по наркополитике предложила легализовать наркорынок

24.09.2018 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Устали бороться. Глобальная комиссия по наркополитике предложила легализовать наркорынок

фото: inpress.ua

Международные эксперты вновь заявили о проигранной войне наркотикам. В связи с этим государствам предложено инициировать реформы и начать легально регулировать наркорынок.

При этом рекомендуется использовать подтвердившие эффективность методы контроля за рынком алкоголя или табака.  Об этом идет речь в докладе Глобальной комиссии по наркополитике «Регулирование: ответственный подход к контролю над наркотиками».

Странам в зависимости от их опыта и ситуации предлагается начать реформы и выводить рынок наркотиков на легальный уровень.

Глобальная комиссия по наркополитике — независимая группа экспертов, куда входят, в частности, экс-президент Швейцарии Рут Дрейфус, бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, экс-президент Колумбии Сесар Гавирия, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом Мишель Казачкин и другие, сообщает «Коммерсантъ».

Тема поднимается не впервые. Еще в 2011 году члены комиссии констатировали, что «глобальная война с наркотиками проиграна»: сократить предложение или потребление наркотиков не удалось. Лидерам стран было предложено вступить «в открытый диалог о реформе наркополитики», а также прекратить криминализацию и маргинализацию наркопотребителей. Но если раньше комиссия предлагала «поощрять внедрение государствами экспериментальных моделей правового регулирования оборота наркотиков, например каннабиса, с целью подорвать могущество организованной преступности и защитить здоровье и безопасность граждан», то теперь уже звучат рекомендации подумать о регулировании потенциального легального наркорынка.

 
 
Ссылка на источник 24
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Международные эксперты вновь заявили о проигранной войне наркотикам. В связи с этим государствам предложено инициировать реформы и начать легально регулировать...
 
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