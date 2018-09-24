|
Лукашенко: Потребкооперацию нужно встряхнуть
25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Потребкооперацию – государственную сеть магазинов на селе – «нужно встряхнуть», поскольку она не выдерживает конкуренции. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой «Белкоопсоюза» Валерием Ивановым, сообщает телеканал «МИР 24».
«Мы все время с точки зрения потребкооперации воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации. Их сейчас много, они идут на твое поле деятельности, в деревню… Вы должны быть конкурентоспособными. Если этого не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию», – сказал президент.
У государственных магазинов есть свой козырь. Именно им
Окончательно с форматом потребкооперации определятся в начале следующего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси призвал модернизировать государственную сеть сельских магазинов, чтобы они стали конкурентоспособными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)