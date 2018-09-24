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Нотариусы проведут бесплатные консультации
25.09.2018 — Разное | Вороновская газета
28 сентября в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, достигших пенсионного возраста, приуроченную к Международному дню пожилых людей, в рамках которой можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов, в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, купле-продаже, дарению недвижимости и совершению исполнительных надписей.
Предварительно записаться на консультацию можно по тел.: 2-15-32, 2-15-99.
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28 сентября в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, достигших пенсионного возраста,...
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