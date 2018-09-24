Нотариусы проведут бесплатные консультации





28 сентября в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, достигших пенсионного возраста, приуроченную к Международному дню пожилых людей, в рамках которой можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов, в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, купле-продаже, дарению недвижимости и совершению исполнительных надписей.

Предварительно записаться на консультацию можно по тел.: 2-15-32, 2-15-99.