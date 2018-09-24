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Шесть человек пострадали от взрыва на "Могилевдреве"
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Могилевдреве" произошло ЧП, шесть человек пострадали, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.
"Произошел хлопок, взрыв. Что конкретно произошло, пока говорить рано. На месте работает комиссия", - отметил Вадим Врублевский.
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Могилевдреве" произошло ЧП, шесть человек пострадали, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Могилевского...
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