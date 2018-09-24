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Россельхознадзор с 26 сентября разрешает ввоз продукции Витебского мясокомбината Беларуси

25.09.2018 21:21 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 26 сентября снимает запрет на поставки продукции "Витебского мясокомбината" (Беларусь).

Как сообщает служба, это решение было принято после анализа материалов, предоставленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси по итогам расследования причин выявленных ранее нарушений требований ЕАЭС.

Поставки будут идти под гарантии департамента и при условии проведения усиленного лабораторного контроля.

При этом продукция, предназначенная для поставок в РФ, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Россельхознадзор также заявляет о том, что оставляет за собой право провести совместную инспекцию этого мясокомбината.

 
 
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Россельхознадзор с 26 сентября снимает запрет на поставки продукции "Витебского мясокомбината" (Беларусь). Как сообщает служба, это решение было принято после...
 
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