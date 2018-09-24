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Россельхознадзор с 26 сентября разрешает ввоз продукции Витебского мясокомбината Беларуси
Россельхознадзор с 26 сентября снимает запрет на поставки продукции "Витебского мясокомбината" (Беларусь).
Как сообщает служба, это решение было принято после анализа материалов, предоставленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси по итогам расследования причин выявленных ранее нарушений требований ЕАЭС.
Поставки будут идти под гарантии департамента и при условии проведения усиленного лабораторного контроля.
При этом продукция, предназначенная для поставок в РФ, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Россельхознадзор также заявляет о том, что оставляет за собой право провести совместную инспекцию этого мясокомбината.
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Россельхознадзор с 26 сентября снимает запрет на поставки продукции "Витебского мясокомбината" (Беларусь). Как сообщает служба, это решение было принято после...
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