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На "Могилевдреве" прогремел взрыв. Пострадали 6 человек
На предприятии "Могилевдрев" во вторник вечером около 18.30 произошел взрыв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Известно о 6 пострадавших. Все они доставлены в больницу. Об их состоянии официальной информации нет, в соцсетях появились сообщения, что у троих пострадавших серьезные ожоги.
Взрыв прогремел в покрасочной камере предприятия "Могилевдрев", сообщил официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.
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На предприятии "Могилевдрев" во вторник вечером около 18.30 произошел взрыв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
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