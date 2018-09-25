Известно о 6 пострадавших. Все они доставлены в больницу. Об их состоянии официальной информации нет, в соцсетях появились сообщения, что у троих пострадавших серьезные ожоги.





Взрыв прогремел в покрасочной камере предприятия "Могилевдрев", сообщил официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.



