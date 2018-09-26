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«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

26.09.2018 23:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О перезагрузке отрасли говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И начинать здесь нужно, как видится, с самых истоков – качества зерна. Именно оно – залог хорошего урожая. Этим вопросом в Беларуси займутся 9 центров в разных уголках страны.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

К слову, уборка льна выходит на финишную прямую. С задачей уже справились Брестская, Гродненская и Гомельская области. А вот о видах на урожай 2019 года – материал корреспондента Татьяны Ревизоре.

«Гранд», «Василек», «Ритм» – сорта и гордость белорусской селекции. Так семена выглядят постфактум.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

А в таком виде поступают с поля.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Доля стратегической культуры в ворохе – 81 %, остальные 19 % – примесь, то есть отходы.

Семена – залог урожая. На будущее идет 30 % всех всходов. Обеспечить хозяйства качественным посадочным материалом – поручение Президента.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко показал, как убирать лен вручную

Не далее как в августе 2017 года глава государства отметил необходимость определить, где в стране будут созданы специальные центры по подготовке семян льна.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Надо найти 10 миллионов долларов и купить комбайны: льноводческую отрасль Беларуси ждет модернизация

Сегодня их 9, десятую линию запустят в 2019 году на базе оршанского предприятия «Устье».

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Владимир Гаркун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На этих линиях мы за один проход можем получить качественные полноценные семена, которые будут являться залогом будущих урожаев. Себестоимость производства одной тонны семян практически в три раза ниже, чем подготовка на льносемстанциях. Сегодня это составляет 53 рубля, так как на льносемстанциях 160 рублей.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Не один десяток лет семена льна очищали на льносемстанциях при заводах. Но инвентаризация, да и жизнь показали, что оборудование устарело как морально, так и физически. Сегодня требуется не просто очистить и отсортировать культуру, но и провести калибровку семян, что на старой технике не представлялось возможным.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Виктор Богдан, заместитель директора РУП «Институт льна»:
Разница между традиционной очисткой и доработкой семян и после пневмостола – примерно 10-15 % в лучшую сторону. Это в конечном итоге позволит добиться более качественного и более высокого урожая.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Сегодня в Беларуси 40 линий, возможности которых позволяют подготовить семена любых сельскохозяйственных культур. Центры, где займутся льном, выбирали из соображений логистики, то есть поближе к самим льнозаводам. Сырьевые зоны закреплены за каждой линией.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Виктор Волосян, руководитель направления по послеуборочной переработке зерна Борисовского завода:
Учитывая, что у нас уже оборудование это есть, оно работает уже 8 лет, поломок таких не было, мы подготовили эту линию и вчера-сегодня показали специалистам, как готовить этот лен.

«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Про лен говорят: кто его посеет – тот пожнет золото. Для Беларуси эта культура политическая. Внимание к отрасли – особое, а значит, и урожая ждать недолго.

 
 
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Новости Беларуси. О перезагрузке отрасли говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И начинать здесь нужно, как видится, с самых...
 
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