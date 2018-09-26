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«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?
Новости Беларуси. О перезагрузке отрасли говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И начинать здесь нужно, как видится, с самых истоков – качества зерна. Именно оно – залог хорошего урожая. Этим вопросом в Беларуси займутся 9 центров в разных уголках страны.
К слову, уборка льна выходит на финишную прямую. С задачей уже справились Брестская, Гродненская и Гомельская области. А вот о видах на урожай 2019 года – материал корреспондента Татьяны Ревизоре.
«Гранд», «Василек», «Ритм» – сорта и гордость белорусской селекции. Так семена выглядят постфактум.
А в таком виде поступают с поля.
Доля стратегической культуры в ворохе – 81 %, остальные 19 % – примесь, то есть отходы.
Семена – залог урожая. На будущее идет 30 % всех всходов. Обеспечить хозяйства качественным посадочным материалом – поручение Президента.
Не далее как в августе 2017 года глава государства отметил необходимость определить, где в стране будут созданы специальные центры по подготовке семян льна.
Сегодня их 9, десятую линию запустят в 2019 году на базе оршанского предприятия «Устье».
Владимир Гаркун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Не один десяток лет семена льна очищали на льносемстанциях при заводах. Но инвентаризация, да и жизнь показали, что оборудование устарело как морально, так и физически. Сегодня требуется не просто очистить и отсортировать культуру, но и провести калибровку семян, что на старой технике не представлялось возможным.
Виктор Богдан, заместитель директора РУП «Институт льна»:
Сегодня в Беларуси 40 линий, возможности которых позволяют подготовить семена любых сельскохозяйственных культур. Центры, где займутся льном, выбирали из соображений логистики, то есть поближе к самим льнозаводам. Сырьевые зоны закреплены за каждой линией.
Виктор Волосян, руководитель направления по послеуборочной переработке зерна Борисовского завода:
Про лен говорят: кто его посеет – тот пожнет золото. Для Беларуси эта культура политическая. Внимание к отрасли – особое, а значит, и урожая ждать недолго.
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Новости Беларуси. О перезагрузке отрасли говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И начинать здесь нужно, как видится, с самых...
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