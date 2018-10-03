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Нидерланды заявили, что Россия пыталась украсть файлы о расследовании крушения «Боинга» в Украине

04.10.2018 13:59 — Разное | KYKY  
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Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт заявила, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Украине, пишет meduza. Также власти объявили, что в апреле 2018 выслали четырех россиян, которые хотели взломать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). А британские спецслужбы заявили, что ГРУ контролировало как минимум 12 хакерских группировок.

Министр сказала, что в Нидерландах знали о заинтересованности России к этому расследованию, поэтому «приняли соответствующие меры». Она подчеркнула, что голландские власти «по-прежнему очень насторожены».

Что касается высылки россиян, то, по утверждению Нидерландов, они пытались взломать Wi-Fi ОЗХО, а операцию организовало ГРУ. У россиян были дипломатические паспорта. Их имена – Олег Сотников, Алексей Минин, Алексей Моренец и Евгений Серебряков. У двух последних – последовательные номера паспортов.

Christo Grozev ведет в твиттере текстовую трансляцию пресс-конференции, где выступила министр обороны Нидерландов. Он рассказал о том, как проходила операция этих россиян. Кратко: 10 апреля они прилетели по дипломатическим паспортам, загрузили свой Citroen и припарковались прямо возле здания ОЗХО. Пытались взломать сеть. Когда их поймали, нашли много телефонов. Один из них впервые был активирован 9 апреля возле здания ГРУ. 

У одного из них была квитанция об оплате такси, на котором он приехал в «Шереметьево». Приехал из главного штаба ГРУ, откуда пытались взломать сервера DNC (выборы в США).

Вопрос от журналиста: «Как вы можете объяснить тот факт, что ГРУ допускает такие глупые (idiotic) ошибки, как квитанция из такси и последовательные номера в паспортах?»

Ответ: «ГРУ – это серьезный противник... Вам следует отправить вопросы об уровне подготовки в Россию».

Британские спецслужбы сообщили о как минимум 12 хакерских группах под управлением ГРУ. Их использовали для «беспорядочных и безрассудных» кибератак, в том числе против ВАДА, украинских метро и аэропортов, а также для вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.

В сентябре власти Нидерландов и Швейцарии рассказали о задержании и высылке двоих россиян, которые вели наблюдение за лабораторией Spiez и подозревались в кибератаке на ВАДА. Подробности этих дел неизвестны.

Великобритания и Австралия утверждают, что ГРУ России стоит за серией кибератак, совершенных разными хакерскими группировками в последние годы.

 
 
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Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт заявила, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Украине,...
 
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