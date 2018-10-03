|
Нидерланды заявили, что Россия пыталась украсть файлы о расследовании крушения «Боинга» в Украине
>
Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт заявила, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Украине,
Министр сказала, что в Нидерландах знали о заинтересованности России к этому расследованию, поэтому «приняли соответствующие меры». Она подчеркнула, что голландские власти «по-прежнему очень насторожены».
Что касается высылки россиян, то, по утверждению Нидерландов, они пытались взломать Wi-Fi ОЗХО, а операцию организовало ГРУ. У россиян были дипломатические паспорта. Их имена – Олег Сотников, Алексей Минин, Алексей Моренец и Евгений Серебряков. У двух последних – последовательные номера паспортов.
Christo Grozev ведет в твиттере текстовую трансляцию пресс-конференции, где выступила министр обороны Нидерландов. Он рассказал о том, как проходила операция этих россиян. Кратко: 10 апреля они прилетели по дипломатическим паспортам, загрузили свой Citroen и припарковались прямо возле здания ОЗХО. Пытались взломать сеть. Когда их поймали, нашли много телефонов. Один из них впервые был активирован 9 апреля возле здания ГРУ.
У одного из них была квитанция об оплате такси, на котором он приехал в «Шереметьево». Приехал из главного штаба ГРУ, откуда пытались взломать сервера DNC (выборы в США).
Вопрос от журналиста: «Как вы можете объяснить тот факт, что ГРУ допускает такие глупые (idiotic) ошибки, как квитанция из такси и последовательные номера в паспортах?»
Ответ: «ГРУ – это серьезный противник... Вам следует отправить вопросы об уровне подготовки в Россию».
Британские спецслужбы сообщили о как минимум 12 хакерских группах под управлением ГРУ. Их использовали для «беспорядочных и безрассудных» кибератак, в том числе против ВАДА, украинских метро и аэропортов, а также для вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.
В сентябре власти Нидерландов и Швейцарии рассказали о задержании и высылке двоих россиян, которые вели наблюдение за лабораторией Spiez и подозревались в кибератаке на ВАДА. Подробности этих дел неизвестны.
Великобритания и Австралия утверждают, что ГРУ России стоит за серией кибератак, совершенных разными хакерскими группировками в последние годы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт заявила, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Украине,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)