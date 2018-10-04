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"Динамо-Минск" в овертайме проиграло "Спартаку"
В очередном матче чемпионата КХЛ минское "Динамо" потерпело очередное поражение. В овертайме белорусский клуб уступил "Спартаку" – 3:4.
Матч прошел в четверг вечером на "ЦСКА-Арене" в Москве. Автором победной шайбы стал Хохлачев, отличившийся уже на 18-й секунде дополнительного времени матча.
Примечательно, что "зубры" по ходу матча дважды вели в счете, но оба раза отдавали преимущество соперникам.
В субботу, 6 октября, соперником "Динамо-Минск" будет ХК "Сочи".
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В очередном матче чемпионата КХЛ минское "Динамо" потерпело очередное поражение. В овертайме белорусский клуб уступил "Спартаку" – 3:4. Матч прошел в четверг вечером...
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