"Динамо-Минск" в овертайме проиграло "Спартаку"

В очередном матче чемпионата КХЛ минское "Динамо" потерпело очередное поражение. В овертайме белорусский клуб уступил "Спартаку" – 3:4.

Матч прошел в четверг вечером на "ЦСКА-Арене" в Москве. Автором победной шайбы стал Хохлачев, отличившийся уже на 18-й секунде дополнительного времени матча.

Примечательно, что "зубры" по ходу матча дважды вели в счете, но оба раза отдавали преимущество соперникам.

В субботу, 6 октября, соперником "Динамо-Минск" будет ХК "Сочи".