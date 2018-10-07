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«Надеемся, что всё будет хорошо». Как чувствует себя беременная женщина, которую сбила маршрутка в Лошице
Новости Беларуси. Резонансная авария и в Минске. Сегодня утром в Лошице водитель маршрутки прямо на «зебре» сбил пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место в считанные минуты приехала скорая. Как оказалось, медикам пришлось спасать не только молодую женщину.
Кадры видеорегистратора. Водитель даже не пытается снизить скорость. И останавливается лишь через несколько метров за зеброй.
Оксана Семашко, СТВ:
Всё бы обошлось в очередной раз, если бы не пешеход, едва не угодившая под колёса авто. Как выяснилось позже, женщина ещё и ждёт ребёнка. Не исключено, что водитель маршрутки, едва отъехав от остановки, во время движения начал принимать плату за проезд и отвлёкся.
Как мы выясняем на месте ЧП – здесь нередко случаются аварии. Хотя место многолюдное. Рядом поликлиника, школа, гипермаркет.
Прохожая:
Что стало причиной ДТП – до сих пор не известно. Глядя на эти кадры складывается впечатление, что водитель просто не видит пешехода впереди.
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«Надеемся, что всё будет хорошо». Как чувствует себя беременная женщина, которую сбила маршрутка в Лошице
Новости Беларуси. Резонансная авария и в Минске. Сегодня утром в Лошице водитель маршрутки прямо на «зебре» сбил пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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