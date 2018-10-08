Ко Всемирному дню почты: Как доставляют корреспонденцию в отдалённые деревни Мстиславского района





Всемирный день почты ежегодно отмечается 9 октября. Праздник берёт начало в 1969 году. На XXVI Конгрессе Всемирного почтового союза в Токио было принято решение о создании этого праздника. Впервые его отметили в 1970 году. Выбранная дата приурочена к основанию Всемирного почтового союза, 9 октября 1874 года. Изначально этот праздник назывался День Всемирного почтового союза, а в 1984 году приобрёл современное название.





Современная почта — это широкий спектр почтово-банковских услуг. Работники почты ведут доставку посылок, писем, телеграмм.

В круг их задач входит осуществление денежных переводов, продажа товаров, транспортировка грузов, приём платежей. Активно развиваются информационные технологии. Но главным был и остаётся почтальон. Именно с ним у нас ассоциируется работа почты. В последние годы активно работают передвижные отделения почтовой связи. В одном из таких отделений работает почтальоном-оператором Марина Фомичёва.





Маршрут её передвижного почтового отделения лежит к таким отдалённым деревням района, как Ракшино, Печёнки, Кош, Ширки и другим. Всего более десяти населённых пунктов. Вместе с водителем Александром Чуркиным они не только доставляют сюда необходимую корреспонденцию, а ещё и оказывают необходимые почтовые услуги. Марина Геннадьевна принимает у населения коммунальные платежи, денежные переводы, оплату посылок и др. Училась она операторской работе у Надежды Хадыко, а теперь, спустя два года, сама владеет всеми тонкостями профессиональной деятельности, стала опытным специалистом, умеющим работать без ошибок.— Моя работа требует уважительного отношения к людям, внимательности, сосредоточенности, контроля, — рассказывает Марина Фомичёва. — У меня это выработалось до автоматизма.

В коллективе районного узла почтовой связи Марину Геннадьевну уважают за ответственное отношение к своим должностным обязанностям, за доброту и дружелюбие.

Мстиславщина стала для неё второй родиной. Родилась она в Шумячском районе Смоленской области. Со временем родители переехали на постоянное жительство в Мстиславский район, в агрогородок Мишни . Марина Геннадьевна не забывает их, навещает, помогает в многочисленных домашних делах.