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Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею
Новости Беларуси. Реконструкцию международного пункта пропуска «Урбаны» планируют завершить к чемпионату мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игры будут проходить в 2021 году в двух странах: Беларуси и Латвии.
Соответственно, ожидается увеличение потока туристов на границе. Пропускная способность обновленного пункта пропуска составит тысячу автомобилей в сутки. Это в четыре раза выше нынешних возможностей. Об этом говорили в витебской таможне. Здесь представили нового руководителя – Павла Лобачёва.
Павел Лобачёв, начальник витебской таможни:
Между Беларусью и Латвией на данный момент действуют два международных пункта пропуска. И оба находятся в Витебской области.
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Новости Беларуси. Реконструкцию международного пункта пропуска «Урбаны» планируют завершить к чемпионату мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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