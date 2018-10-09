Белавиа запускает прямые рейсы из Минска в Кишинев

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» открыла продажу по новому маршруту Минск-Кишинев-Минск. Регулярные полеты в Международный аэропорт «Кишинев» авиакомпания планирует начать с 30 октября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы в столицу Республики Молдова будут осуществляться пять раз в неделю. Вылеты из Минска – в 13:00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, в 08.00 – по понедельникам и пятницам. Из Кишинева самолеты будут вылетать в 14:05 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и в 09.05 по понедельникам и пятницам, а прибывать в Национальный аэропорт «Минск» в 16:30 и 11.30 соответственно.

Время в пути займет примерно полтора часа. Стоимость полета в одну сторону – от €83, от € 153 – туда-обратно.

Планируется, что полеты буду осуществляться на самолетах типа Embraer 175, вместимостью 64 пассажиров эконом-класс и 12 – бизнес-класса.

«Как известно, Беларусь входит в десятку экономических партнеров Молдовы, поэтому мы надеемся, что открытие прямого рейса позволит укрепить бизнес-связи организаций двух стран, а также позволит авиакомпании продолжать наращивать транзитные потоки и формировать узловой хаб на базе Национального аэропорта «Минск», - рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Кишинев стал 51 регулярным направлением авиакомпании, а Республика Молдова – 28 страной в географии полетов белорусского перевозчика.