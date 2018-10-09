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Жеребьёвку пар 1/4 Кубка Беларуси по футболу провели в Минске: итоги
Новости Беларуси. 9 октября в Доме футбола прошла жеребьевка пар четвертьфинала Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединки этой стадии пройдут уже в марте 2019 года.
Отметим также, что в 1/8 финала остается несыгранным матч БАТЭ – «Городея». Он намечен на 17 ноября. В случае успеха в этом поединке борисовчане в четвертьфинале попадут на футболистов «Ислочи».
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Новости Беларуси. 9 октября в Доме футбола прошла жеребьевка пар четвертьфинала Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединки этой стадии пройдут уже...
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