 АНОНС: Конкурс «Супергерои для суперцелей»

С 24 сентября по 20 ноября с.г. будет проводиться конкурс сюжетных рисунков (комиксов) по тематике достижения ЦУР «Супергерои для суперцелей».

Для популяризации целей устойчивого развития (ЦУР) среди молодежной аудитории в рамках проекта ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА «Поддержка деятельности Национального координатора по достижению ЦУР и укрепление роли Парламента в достижении ЦУР» с 24 сентября по 20 ноября с.г. будет проводиться конкурс сюжетных рисунков (комиксов) по тематике достижения ЦУР «Супергерои для суперцелей».

Идея конкурса заключается в создании молодыми людьми иллюстрированных историй по тематике ЦУР. Представляется, что предлагаемый формат творческой активности будет способствовать повышению интереса и вовлечению белорусской молодёжи в деятельность по популяризации глобальных целей в Беларуси.









Сроки конкурса приурочены к проведению международной образовательной кампании по ЦУР «Самый большой урок в мире», к которому в этом году подключится Беларусь (министерство образования обозначило свою поддержку этой инициативе – письмо от 28 августа с.г. № 03-01-06/7305/дс).

Просьба рассмотреть возможность доведения информации о конкурсе до средних, профессионально-технических и высших учебных заведений страны (включая художественные учреждения образования) для организации работы с молодёжью, в т.ч. представления конкурса в рамках реализации инициативы «Самый большой урок в мире». Проведение конкурса поддерживается Заместителем Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Национальным координатором по достижению ЦУР Щёткиной М.А.

В случае поддержки инициативы для продолжения работы по этому вопросу по линии министерства образования просьба назначить ответственного сотрудника, о чём информировать МИД, а также координатора проекта технической помощи по ЦУР в Беларуси (Н. Минченко, тел.: (029) 628-53-26, эл. почта: natalya.minchenko@undp.org и uesur@mfa.gov.by ).