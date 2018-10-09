Единственный в Бресте владелец Tesla: Беларуский Geely в салоне гораздо дороже

Мы встречаемся с Юрием на АЗС “Белоруснефть”, которая находится на Варшавском шоссе. Это пока единственная заправка с быстрой станцией зарядки электромобилей в Бресте. Юрий ставит свою Tesla на быструю зарядку. Процедура подключения занимает не более двух минут. Забегая вперёд: полная зарядка заняла примерно час и 20 минут.





– Кто вы, Юрий, и почему Tesla?





– Я родился в Гродно . В Брест попал после окончания мединститута по распределению. Врачом скорой помощи отработал 10 лет. В девяностые профессию пришлось оставить, открыл свой бизнес. Он в основном связан с телекоммуникационными технологиями. Я соучредитель в компании WikiLink. Радиолюбитель со школьной скамьи и до настоящего времени.





Покупка электромобиля была моей давней мечтой. Первым электромобилем стал Nissan LEAF, два года на нем отъездил. Машина идеальна для города: можно проехать 140 километров за два рубля. В 2016 году в нашей стране была льгота по растаможиванию электромобилей, и тогда закралась мысль сменить свой Nissan на Tesla.





В основном Tesla дорогие, покупать новую машину – это ужас какие цены, больше ста тысяч долларов. Поэтому авто покупают на аукционе и привозят из США. Это транспорт после ДТП. Искал машину долго: хотелось брать с минимальным повреждением. И через полгода я стал тесловодом – владельцем Tesla MODEL S. Кстати, по цене – это не так дорого, как всем кажется. Беларуский Geely в салоне гораздо дороже.





– Сложно ли приспособить Tesla под беларуские реалии?





– Сначала надо было заняться восстановлением. Запчасти для Tesla можно купить в Польше, но часть приходилось заказывать в Мексики. Tesla – полностью алюминиевый электромобиль. Поэтому рихтовка, шпаклёвка там не проходит. Зато ремонт очень простой, ничего не варится, всё стоит на заклёпках.





Электромобили, которые приходят из США после ДТП любой степени, заблокированы. Чтобы пользоваться, автомобиль необходимо разблокировать и активировать. Всё это мне сделали в Минске, в сервисе, который занимается обслуживанием электромобилей.





Ещё один нюанс если ты покупаешь машину после ДТП в США – она сразу снимается с гарантии. Практика такова, что в 99 случаях из 100 гарантию не возобновят. Но при этом нет никаких ограничений на обслуживание.





У меня Tesla 2013 года выпуска. Столько, сколько она проезжала новая, столько практически проезжает и сейчас. Оказалось, что у Tesla только после 80 тысяч км делается первое техническое обслуживание! Заключается оно в замене масла в редукторе. Литр масла! Больше ничего. Колодки тормозные ходят очень долго, за счёт режима рекуперации.





– Как заряжать машину?





– Как телефон. Идёшь спать, ставишь на зарядку и всё. Утром встал и уехал. Я живу в своем доме, заряжаюсь от розетки в гараже. У жены тоже электромобиль, но не Tesla, а небольшой и красивенький Smart, поэтому у нас две зарядки. Tesla заряжается со скоростью 45 км/час.





Жителям многоэтажек сложнее: они вынуждены приезжать на станции быстрой зарядки. Сейчас начали устанавливать зарядки второго типа для медленной зарядки, обычно возле супермаркетов. Все зарядки в стране пока бесплатны.





В Беларуси для Tesla с зарядкой проблем нет, потому что запас хода большой – до 400 км. Приезжаю в Минск, заряжаюсь и спокойно возвращаюсь в Брест. Основная масса электромобилей других производителей имеет запас хода 100-150 км.





У нас сейчас по трасе Брест-Минск одна зарядка в Барановичах. Для электромобилей, которые имеют меньший запас хода, нужно, чтобы зарядки были установлены на расстоянии хотя бы 50-70 км друг от друга. В Гродно есть быстрая зарядка на погранпереходе Брузги. Но она полгода уже не работает.





Зарядки, которые находятся в Бресте, в основном не для жителей города, за исключением тех, кто живёт в многоэтажных домах, а для транзитных или тех, кто приезжает из других городов в Брест.





– Бывали ли случаи, когда кончался заряд, и что делать?





– У современного электромобиля такого быть не может. Всё управляется электроникой, которая не позволит разрядить аккумуляторные батареи до нуля. Система точно рассчитывает и выводит на панель управления, сколько километров осталось проехать. Водитель рассчитывает, через какое расстояние ближайшая станция зарядки.

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– Как вы думаете, когда беларусы начнут массово пересаживаться на электромобили?





– Стоимость электромобиля по беларуским меркам достаточно высокая. Сейчас можно привести машину только из-за рубежа. Отпугивают наши таможенные пошлины. К примеру, в Украине полностью обнулили пошлину. Поэтому украинцы скупают электромобили. Но, надеюсь, что толчком к развитию электромобилепользования станет запуск Островецкой АЭС.





– Вы рассчитывали стоимость эксплуатации своего электромобиля?





– В основном заряжаю дома. У меня дифференцированный тариф. Получается самое дорогое электричество с 17 до 22 часов. В машине устанавливается таймер, и зарядка включается именно в то время, когда самая низкая стоимость электричества. Автомобиль зарядится до нужного уровня и отключится. Полная зарядка стоит примерно 10 рублей (85 КВт, если заряжать с нуля). За десять рублей я съезжу в Минск в Минске заряжусь на быстрой зарядке бесплатно и вернусь домой.





– Удобна ли Tesla в городе? Отличается ли чем-то по ощущениям от обычного авто?





– Это автомобиль, на котором я езжу каждый день. По возможности путешествую тоже на Tesla, особенно удобно в Европе. Поначалу страхи присутствовали, глаз цеплялся на остаток километров. Доеду или нет? Где заряжаться? Сейчас такой проблемы уже нет.





От езды получаю абсолютное удовольствие. С обычным автомобилем не сравнить. Это вообще другое. Тот, кто не ездил, просто не поймёт. Как бы я не старался, но я не смогу передать ощущение от поездки на электромобиле. Это – мечта! Это – песня!





Tesla – очень провокационная машина, она заставляет водителя постоянно ускоряться. У моей разгон до 100 км за 3,2 секунды. Хочется сказать тем, кто никогда не водил электромобиль: проехав на электромобиле, на любом, вы заболеете им сразу и навсегда! Динамика езды даже на маленьком электромобиле в городе удивляет всех.





Вот пишут, что Александр Григорьевич на своей Tesla D разгонялся до 280 км/час. Так ведь у него самая совершенная Tesla, два двигателя, мощность – 720 лошадиных сил. В моей скромнее: 420. Больше 230 км/час не разгонял. Кстати, на всех Tesla электроникой ограничена максимальная скорость 240 км/час.





Не всё так дорого, как кажется. Электромобиль сейчас вам по силам. Я не говорю про новые машины, которые стоят сумасшедших денег. Когда меня спрашивают, сколько стоит моя Tesla, и я смотрю, на каком автомобиле ездит человек, то отвечаю: не дороже вашей. Электромобиль – будущее здоровой нации!