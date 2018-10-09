На Житомирщине грибник нашел в лесу 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой

Пиротехники Управления Госслужбы Украины по ЧС в Житомирской области в среду уничтожили 2 боеприпаса времен прошлых войн, обнаруженные населением в Житомирской области, среди которых 100-килограммовая авиабомба.

"Одно из сообщений поступило к спасателям из с.Нехворощ. Мужчина по телефону рассказал, что во время сбора грибов в лесу он заметил под листьями металлический предмет, часть которого виднелась из-под земли. Специалисты ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, идентифицировали боеприпас как фугасную авиационную бомбу калибра 100 кг", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка ГСЧС.

В Службе отмечают, что в этом лесу довольно часто находят взрывоопасные предметы времен прошлых войн. По словам крестьян, во времена Второй мировой войны в нем был склад боеприпасов, а рядом расположено поле, использовавшееся как аэродром.

Еще один боеприпас - 76-миллиметровый артиллерийский снаряд - граждане вырыли трактором, когда проводили земляные работы на поле в с. Гальчин.

Обе находки были уничтожены на территории бывшего песчаного карьера вблизи с.Нехворощ.