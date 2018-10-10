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Приманки не трогать!

11.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В рамках выполнения плана проведения противоэпизоотических мероприятий с целью профилактики бешенства в ноябре 2018 г. будет проведена вакцинация диких плотоядных животных.

Мероприятие проводят согласно письму Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь от 1.10.2018 г. № 03-16/2861 «О проведении вакцинации». С этой целью применят приманки с вакциной, распространение которых будет осуществляться с применением авиации.

  Разбрасывать приманки с вакциной будут на территории Республики Беларусь вдоль границы с Литовской и Латвийской Республиками (за исключением населенных пунктов). Мероприятие будут проводить с использованием самолетов. Самолеты будут осуществлять полеты на высоте 150-200 м со скоростью 150/189 км/ч. Расстояние между параллельными линиями полетов самолета — 1000 м. Приманки с вакциной будут разбрасывать в количестве 24+/-1 приманок на 1 км2.

  Обращаем внимание, что населению, находящемуся в местах проведения работ (разбрасывания приманок), необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования падающими приманками.

Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета, массой до 30 г, изготовленный из компонентов кормов, съедобных или плотоядных, имеющий специфический запах.

  Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с вакциносодержащими блистерприманками.

  При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2% раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

Сергей ЗАЙЦЕВ, главный ветврач Городокского района.

Приманки не трогать!

 
 
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В рамках выполнения плана проведения противоэпизоотических мероприятий с целью профилактики бешенства в ноябре 2018 г. будет проведена вакцинация диких...
 
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