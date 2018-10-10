Поздравления с Днем матери принимала 84-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва Зинаида Радченко

Зинаида Савельевна – женщина, достойная уважения. Она всю жизнь проработала дояркой в колхозе «Дуброва» и вместе с мужем воспитала троих сыновей и дочь. Уютный и ухоженный дом Радченко всегда открыт для детей, внуков и правнуков и всех гостей.

Поздравить Зинаиду Савельевну приехали председатель районной общественной организации «Белорусский союз женщин» Ольга Савченко, главный специалист отдела ЗАГС Татьяна Дровалева, председатель районного объединения профсоюзов Лариса Герасимова и управляющий делами Белодубровского сельсовета Татьяна Грищенко.

















Ольга КРИВОШЕЕВА.