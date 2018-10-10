ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравления с Днем матери принимала 84-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва Зинаида Радченко

11.10.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

Зинаида Савельевна – женщина, достойная уважения. Она всю жизнь проработала дояркой в колхозе «Дуброва» и вместе с мужем воспитала троих сыновей и дочь. Уютный и ухоженный дом Радченко всегда открыт для детей, внуков и правнуков и всех гостей.

Поздравить Зинаиду Савельевну приехали председатель районной общественной организации «Белорусский союз женщин» Ольга Савченко, главный специалист отдела ЗАГС Татьяна Дровалева, председатель районного объединения профсоюзов Лариса Герасимова и управляющий делами Белодубровского сельсовета Татьяна Грищенко.

Поздравления с Днем матери принимала 84-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва Зинаида Радченко


Поздравления с Днем матери принимала 84-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва Зинаида Радченко


Поздравления с Днем матери принимала 84-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва Зинаида Радченко

 

Ольга КРИВОШЕЕВА. 

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зинаида Савельевна – женщина, достойная уважения. Она всю жизнь проработала дояркой в колхозе «Дуброва» и вместе с мужем воспитала троих
 
Новости дня
Новости разные
 
Странная парочка. История знакомства фрика Солнцева и его жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика