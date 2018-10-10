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Вводимые новшества в персонифицированном учёте – первый шаг для перехода к электронным трудовым книжкам

11.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Вводимые новшества в персонифицированном учёте – первый шаг для перехода к электронным трудовым книжкам
Уже шестнадцатый год в Беларуси ведется индивидуальный (персонифицированный) учет сведений по каждому работающему человеку.

— Фондом социальной защиты населения создана и успешно используется база данных, в которой накапливаются сведения о периодах работы и суммах дохода, из которого уплачены обязательные страховые взносы, а также другая необходимая для назначения пенсий информация, — рассказала корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника Пинского районного отдела Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения Светлана Ненадовец.

Людям все меньше приходится бегать по местам своей трудовой деятельности и архивам, собирая различные справки, ведь все необходимое с 2003 года для этого собрано в одном источнике. Вместе с тем время не стоит на месте и в республике решили пойти дальше.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2018 года №589 приняты изменения в Правила персонифицированного учета, которые предполагают поэтапное внедрение следующих новшеств.

Первое из них, реализация которого началась с 1 октября текущего года, касается работодателей, которыми за период с января по сентябрь 2018 года заключались гражданско-правовые договора (ГПД) с работниками.

Все наниматели обязаны не позднее 31 октября 2018 года представить в Фонд сведения по этим договорам, заполнив отчетность формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения». Указанные сведения необходимы для корректного формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Справочно: всего за 2017 год по г. Пинску и Пинскому району отчетность сдали 2800 работодателей, в т.ч. сведения по ГПД – 685 нанимателей на 11550 работников.

Следующее новшество станет обязательным уже для всех нанимателей. Так с 1 апреля 2019 года они должны представлять формы ПУ-3 ежеквартально (в течение месяца, следующего за отчетным кварталом) и в новом формате. Дополнительно в форме ПУ-3 появится новая графа — «Код причины начисления выплат (дохода) ниже уровня месячной минимальной заработной платы». Это дополнение поможет своевременно выявлять работодателей, нарушающих законодательство, и восстанавливать законные права застрахованных лиц. А сокращение срока представления формы создаст условия для оперативного реагирования органов Фонда на случаи непредставления индивидуальных сведений по застрахованным лицам.

И третье новшество, которое вступит в силу с 1 июля 2019 года. Изменения коснутся формата и сроков подачи работодателями сведений о приеме и увольнении (форма ПУ-2). Срок представления данной формы сократится — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (сейчас – в течение месяца). Новый формат формы предполагает заполнение не только даты приема/увольнения, но и множество других данных: форму трудовых отношений, основания увольнения, наименования должностей служащих, профессий рабочих, по которым приняты работники и другие.

Использование формы в таком виде – первый шаг для перехода к ведению электронных трудовых книжек.

Новые сведения будут способствовать выявлению причин текучести кадров, стимулированию нанимателей к соблюдению законодательства о труде (в части приема и увольнения граждан), легализации трудовой деятельности, проведению профилактических мероприятий в отношении граждан, уволенных в связи с нарушением законодательства о труде, в том числе склонных к асоциальному образу жизни.

Кроме этого, данные позволят определять потребность экономики в кадрах по основным группам занятий и оперативно реагировать на возможный дисбаланс на рынке труда.

 
 
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