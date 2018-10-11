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Футболисты Мамаев и Кокорин арестованы до 8 декабря по решению суда

11.10.2018 22:20 — Разное | Интерфакс  
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Тверской суд Москвы в четверг вечером арестовал футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, задержанного по делу о хулиганстве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Мамаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря", - огласил решение судья Дмитрий Гордеева.

Адвокат футболиста Игорь Бушманов настаивал на избрании подзащитному более мягкой меры пресечения - запрет определенных действий, так как, по его словам, П.Мамаев "к хулиганским действиям не причастен и не может нести за них ответственность".

"Надеюсь, снизится общественный резонанс, и следствию удастся установить все детали (происшествия)", - сказал И.Бушманов.

На тот же срок в четверг суд арестовал двух предполагаемых сообщников П.Мамаева - нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев.

Спортсмены заявили в суде, что раскаиваются в содеянном.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту конфликтов с участием футболистов А.Кокорина и П.Мамаева 8 октября в Москве. Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая драка случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской - в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

 
 
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Тверской суд Москвы в четверг вечером арестовал футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, задержанного по делу о хулиганстве, передал корреспондент "Интерфакса". "Суд...
 
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