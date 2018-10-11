Республиканская акция «За безопасность вместе»



С 15 октября по 2 ноября на территории Хойникского района пройдёт республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».

Цель акции — повышение уровня безопасности населения, активизация пожарно-профилактической работы, анализа её эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

В ходе акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, а также семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении. Проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ. Осуществят мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения, выступят в трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

В период проведения акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.

По информации РОЧС.