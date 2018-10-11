С целью пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями с 12 по 15 октября 2018 года проводится профилактическая акция «Трезвый водитель!».

В ходе акции созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы). Также личным составом в трудовых коллективах и организациях проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики пьянства, в том числе и в сфере дорожного движения.

К сведению!

С начала года на территории Минской области по вине нетрезвых водителей совершено 61 дорожно-транспортное происшествие. В Смолевичском районе с начала 2018 года произошло 4 ДТП с участием нетрезвых водителей.

13.09.2018 около 19.00 часов на 7 км автодороги Н.Двор-Михановичи-Пятевщина вблизи п.Гатово водитель 1984 г.р., управляя автомашиной Пежо-406 в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением ТС, допустил занос автомашины, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на опору ЛЭП и получил телесные повреждения.

21.07.2018 года около 03.30 часов на 28 км автодороги Слобода-Новосады Р-53 вблизи г. Жодино водитель 1992 г.р., управляя автомашиной «Фиат Добло» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге Р-53 в направлении г. Жодино, на территории Смолевичского района, совершил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении и осуществляющей поворот направо на АЗС «Белоруснефть», автомашиной Рено с полуприцепом. В результате ДТП пассажир автомашины Фиат 1994 г.р., который находился на заднем сидении, от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Другой пассажир автомашины Фиат 1994 г.р., который находился на переднем пассажирском сидении, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

З 9 месяцев 2018 года сотрудниками ОГАИ Смолевичского РОВД задержано 147 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем водителям!

Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

В случае повторного управления тс в состоянии алкогольного опьянения нарушители привлекаются по статье 317-1 УК Республики Беларусь: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

наказываются исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Нетрезвый за рулем – потенциальный убийца! Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите в дежурную часть Смолевичского РОВД по телефону 102 (звонок бесплатный).

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