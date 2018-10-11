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В субботу продолжатся «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти

12.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Продолжаются традиционные субботние «прямые линии» с представителями региональной и местной власти.

В субботу продолжатся «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти

13 октября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162 -21-31-21.

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13 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Андреевич Торчило.

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В Пинском городском исполнительном комитете по субботам, с 9.00 до 12.00, работает «прямая телефонная линия» с жителями Пинска. Свои вопросы вы можете задать председателю городского Совета депутатов или руководству городского исполнительного комитета. Телефон 31-60-63.

 
Теги: Брест
 
 
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> Продолжаются традиционные субботние «прямые линии» с представителями региональной и местной власти. 13 октября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с...
 
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