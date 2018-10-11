Лидия Морозова вышла в финал парного разряда на турнире в Гонконге

Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой вышли в финал парного разряда на турнире WTA International в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов.



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В полуфинале Лидия Морозова и Сюко Аояма, посеянные на турнире под 4-м номером, взяли верх над дуэтом Арина Родионова (Австралия) / Надежда Киченок (Украина) — 4:6, 6:3, 10−7.

В предыдущих встречах Морозова и Аояма обыграли дуэты Арина Родионова (Австралия) / Александра Крунич (Сербия) — 4:6, 6:2, 10−8 и Ализе Корне (Франция) / Чжен Сайсай (Китай) — 6:3, 3:6, 10−7.

В финале Морозову и Аояму ждут победительницы матча Саманта Стосур (Австралия) / Шуай Чжан (Китай) — Алекса Гуарачи (Чили) / Джилиана Олмос (Мексика).