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Путин: России и Беларуси под силу довести товарооборот до 50 млрд долларов

12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин прибыл в Могилев на пятый Форум регионов. Рабочий визит в Беларусь российского президента начался со встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Подробности рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

Сегодняшний день на Форуме регионов самый насыщенный на встречи. Сотни переговоров как в узком, так и широком составах. Но главное интеграционное мероприятие – пленарное заседание, которое проходит в областном дворце культуры.  

На заседание прибыли и президенты. Сначала Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двустороннюю встречу. Тепло поприветствовали друг друга. И отметили, что реализация договоренностей на высшем уровне может быть успешной только тогда, когда дополняется эффективной работой на региональном уровне. 

О региональном сотрудничестве говорили лидеры и на встрече с делегатами Форума регионов. Владимир Путин отметил, что двум странам по силам вывести товарооборот на 50 миллиардов долларов с нынешних 34. А Александр Лукашенко предложил устранять барьеры во взаимной торговле.  

Форум регионов продолжается. Был небольшой перерыв, а сейчас идет вторая часть пленарного заседания. К слову, есть уже и планы на следующий Форум. Белорусский лидер предложил посвятить его молодежи. Подумать над тем, как остановить отток молодых специалистов за рубеж, и как обеспечить их всем необходимым у себя дома – в Союзном государстве. 

Сотни делегатов – губернаторы, руководители министерств и ведомств, бизнесмены договариваются о контрактах. Специалисты допускают, что по итогам форума будет заключено соглашений на рекордную сумму – в 500 миллионов долларов.



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Теги: Могилев
 
 
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Президент России прибыл в Могилев на пятый Форум регионов и встретился с Лукашенко.
 
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