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«Могли забить и четыре, и пять»: тренер ХК «Виктория» после победы над «Минском»

13.10.2018 23:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в самом разгаре. 13 октября прошли очередные матчи шестого тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Могли забить и четыре, и пять»: тренер ХК «Виктория» после победы над «Минском»

В столице отношения выясняли хоккейные клубы «Минск» и «Виктория». Девушки уже встречались ранее: в первом туре в обоих матчах сильнее были минчанки. А вот сегодня темп задавали как раз-таки девушки в розовом. В первом периоде счет открыла «Виктория», а вот «Минску» пришлось догонять. Когда подопечным Николая Санковца это удалось, смолевичская команда снова оторвалась.

Исход матча решил четвертый период: при счете 2:2 «Виктория» показала свой характер и одержала волевую победу.

«Могли забить и четыре, и пять»: тренер ХК «Виктория» после победы над «Минском»

Диана Батюкова, нападающая ХК «Виктория»:
Мы очень были злы, когда проиграли в самом первом туре, когда сражались с ними. Было очень обидно, собрались с силами, натренировались еще больше. Сложный был третий, наверное, период, когда нам забили, мы сравняли счет. Было очень тяжело догнать. Но мы не унывали, продолжали идти вперед, и все получилось, мы забили.

«Могли забить и четыре, и пять»: тренер ХК «Виктория» после победы над «Минском»

Виктор Березовик, главный тренер ХК «Виктория»:
Три мяча, наверное, маловато при таком количестве моментов. Могли забить и четыре, и пять. Завтра остановимся на ключевых моментах, разберем. Наверное, стандарту надо уделить внимание (такому, как малый угловой). Я думаю, девчата услышат и завтра будет результат.

Исход этого матча  не изменил положение в турнирной таблице, однако это может произойти уже в 14 октября, когда команды проведут вторую встречу. «Виктория» отстает от второго места, на котором располагается «Минск», на 3 очка.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в самом разгаре. 13 октября прошли очередные матчи шестого тура, сообщили в программе Новости «24...
 
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