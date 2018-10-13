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«Могли забить и четыре, и пять»: тренер ХК «Виктория» после победы над «Минском»
Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в самом разгаре. 13 октября прошли очередные матчи шестого тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице отношения выясняли хоккейные клубы «Минск» и «Виктория». Девушки уже встречались ранее: в первом туре в обоих матчах сильнее были минчанки. А вот сегодня темп задавали как раз-таки девушки в розовом. В первом периоде счет открыла «Виктория», а вот «Минску» пришлось догонять. Когда подопечным Николая Санковца это удалось, смолевичская команда снова оторвалась.
Исход матча решил четвертый период: при счете 2:2 «Виктория» показала свой характер и одержала волевую победу.
Диана Батюкова, нападающая ХК «Виктория»:
Виктор Березовик, главный тренер ХК «Виктория»:
Исход этого матча не изменил положение в турнирной таблице, однако это может произойти уже в 14 октября, когда команды проведут вторую встречу. «Виктория» отстает от второго места, на котором располагается «Минск», на 3 очка.
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Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в самом разгаре. 13 октября прошли очередные матчи шестого тура, сообщили в программе Новости «24...
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