В Бресте в границах улиц Советская, Дзержинского, Куйбышева и проспекта Машерова готовят площадку для строительства жилого комплекса «Прибужский квартал». Это будет дом клубного типа малой этажности, рассчитанный всего на 70 квартир. Заказчиком строительства выступает компания ООО «Прибужский квартал», созданная специально для этого проекта. О нюансах застройки — в нашем материале.



Изображение: pkvartal.by

Новый не новый заказчик

Инвестиционный участок в историческом центре Бреста еще в 2012 году собирались осваивать итальянские инвесторы (компания «ИТАЛИНВЕСТ»), но за три года дело дальше проекта не сдвинулось, договор расторгли.

Сейчас тут собираются строить красивый жилой комплекс, архитектурная концепция которого неплохо вписывается в исторический облик квартала. Жилье такого уровня у нас давно не строили, даже в Минске. Поэтому мы решили узнать о проекте подробнее.

Нового инвестора на лакомый участок город нашел в апреле 2016 года. В качестве заказчика строительства выступила неизвестная компания ООО «Прибужский квартал», которая, согласно опубликованной на сайте Брестского исполкома информации (отчет ОВОС по объекту. — Прим. TUT.BY), «входит в группу компаний с десятилетним стажем». Что это за «группа компаний» не указывалось, лишь упоминалось о ее участии в строительстве объектов в жилом районе «Лебяжий» в Минске, горнолыжного центра «Солнечная долина» в парке «Курасовщина», спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе и других.



Фото: Заря

Напрямую у ООО «Прибужский квартал» ничего выяснить не удалось. Начальник отдела маркетинга Юлия Артимович заверила:

— Компания создана специально для проекта в Бресте. И конечно же, в эту компанию вошли специалисты различных компаний, организаций, у которых действительно есть большой опыт в реализации таких проектов.

Но по озвученным уже данным не сложно вычислить, кому исполком доверил площадку. Известно, что горнолыжным центром «Солнечная долина» в парке Курасовщина занимался крупный строительный холдинг «Монолит Групп», он же имеет отношение к «Минск-Арене». А гольф-комплекс в Минском районе один — экс- «Гольф Клуб».

Напомним, что строить гольф-клуб и коттеджи под Минском сначала взялся украинский банкир Николай Лагун , после него в 2016 году указом президента участок был передан компании «Зеленая гавань» , аффилированной с «Монолит Групп» семьи Ермашовых. Планировалось, что до конца 2030 года компания за счет собственных и привлеченных средств должна обеспечить строительство и ввод жилья и инфраструктуры на территории 380 га. Сейчас комплекс реализовывает «А-100 Девелопмент» и ООО «Квадрат Групп».

Весной 2016 года «Монолит Групп» оказывается в центре скандала, когда становится известно, что компания задолжала своим работникам 1,3 миллиарда рублей зарплаты. В этом же году в холдинге проходит реорганизация и выделяется компания ООО «Норд Констракшн».

ЖК «Молодежный» в Фаниполе, застройщиком которого была «Монолит Групп», превратился в долгострой. В 2015 году квартиры-малометражки продавались через облигации, дом должны были построить за год и сдать в 2016-м, но не сдали до сих пор.

В 2017 году несостоявшиеся новоселы записали видеообращение к президенту . «Монолит Групп» изменил название на «ЖилРусСтрой», а в качестве застройщика значился еще и «МДевелоп» (ООО «Квадрат-Групп»).



Изображение: скриншот с сайта novostroyki.flatfy.by

Один из номеров корпоративного телефона «Прибужского квартала» совпадает с номером специалиста отдела маркетинга ООО «Квадрат-Групп» (МДевелоп), которая сейчас находится в декретном отпуске, а трубку снимает начальник отдела маркетинга ООО «Прибужский квартал» Юлия Артимович. Она же в курсе, что происходит со сдачей дома в Фаниполе.

— Сейчас Госстройнадзор принимает документы, осталось одно заключение и начнется процедура оформления квартир с каждым клиентом. Точной даты сдачи назвать не могу. В то же время, повторюсь, что не стоит смешивать эти два проекта [в Бресте и Фаниполе].

В ООО «Прибужский квартал» настаивают, что они — новая компания, которая сегодня не имеет отношения к выше перечисленным компаниям.

Что построят?

Без учета прошлого, проект «Прибужский квартал» обещает быть интересным и с точки зрения архитектурного решения, и с планировочного.



Изображение: предоставлено ООО «Прибужский квартал»

Согласно проекту, дом будет монолитным, четырехэтажным, с лифтом в каждой секции. На четыре подъезда всего 70 квартир. Те, что расположены на первых этажах, будут иметь собственную террасу.

— Архитектурный проект квартала — командная работа заказчика, брестской проектной организации и архитектурной студии «Нота Бене», — рассказала Юлия Артимович. — Поскольку застройка будет располагаться в историческом центре Бреста, проектировали с учетом рекомендаций города и Минкульта. Мы выдержали все требования к исторической застройке и сделали упор на клубном характере дома: невысокой этажности, малого количества квартир, закрытой территории.



Изображение: предоставлено ООО «Прибужский квартал»

На сайте компании говорится о продаже квартир, но форма пока не указана. Чтобы узнать подробности, нужно заполнить контактные данные о себе и ждать звонка специалиста.

— Это одно, двух и трехкомнатные квартиры с площадью 32 — 101 квадратных метров и свободной планировкой. Продажа квартир будет осуществляться через жилищные облигации. Цена квадратного метра — от 1250 долларов по курсу Нацбанка на день оплаты. Одна жилищная облигация равна одному квадратному метру, — рассказала Юлия Артимович.



Входная группа. Изображение: предоставлено ООО «Прибужский квартал»

Проектная декларация по дому еще не вышла. По словам специалиста, пока идет изучение спроса и подготовка документации к выпуску проектной декларации. Точных сроков в компании не называют, ссылаясь на изменения в законе, которые затягивают сроки.

Сейчас на участке, где будут строить «Прибужский квартал», идут завершающие работы по сносу ветхих зданий хозяйственного назначения. Также тут было несколько жилых домов, которые, по словам Юлии Артимович, уже отселили.



Изображение: предоставлено ООО «Прибужский квартал»

— Этот вопрос был решен в абсолютно полном объеме. Мы предоставили всем людям достойное жилье. При этом люди сами выбрали себе подходящие варианты и остались довольны.

Сроки сдачи «Прибужского квартала» обозначены инвестиционным договором, согласно которому объект в эксплуатацию должны ввести в 2019 году.

— Если не ошибаюсь, в четвертом квартале, — рассказала Юлия Артимович.

— Успеете построить за такие сроки?

— Будем стараться. В 2019 году будет тысячелетие Бреста и мы надеемся, что наш квартал станет украшением и подарком городу.



Изображение: предоставлено ООО «Прибужский квартал»