Порошенко назвал создание единой поместной церкви на Украине вопросом нацбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви. Глава государства выступил с речью на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

"Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на православную церковь в Украине, (...) что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ. И Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - заявил Порошенко.

Президент считает, что вопрос единой поместной церкви в стране является вопросом национальной безопасности.

"Вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?", - сказал Порошенко.

Ранее украинские СМИ писали, что чиновники получили указание обеспечить максимальную явку на сегодняшний молебен за автокефалию в Киеве. Украинские журналисты обратили внимание на время проведения молебна за автокефалию, отмечая, что воцерковленные люди утром в день православного праздника (Покров Пресвятой Богородицы) должны находиться в храмах на литургии.

11 октября Константинопольский синод, снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую раскольничью структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.

12 октября Киевский патриархат призвал сторонников автокефалии приступить к подготовке чрезвычайного объединительного собора для принятия решений о церковном единстве и создании поместной церкви.