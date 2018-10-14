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"Делают комплименты, а я страшно смущаюсь". Татьяна Короткевич - о том, почему похудела на 8 кг

15.10.2018 14:16 — Разное | Tut.by  
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Сопредседатель кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич завела правило: сначала вносить в календарь чтение и спорт, а уже потом совещания и поездки. Раз в неделю она ходит на фитнес, дважды — на пробежку вокруг дома. С лета похудела на восемь килограммов, но удовольствие от занятий спортом для нее совсем не в этом. А в гармонии с собой.


О велоспорте, медали и сознательном решении

В 12 лет я начала заниматься велосипедным спортом. Все случилось просто: в школу пришел тренер, пригласил в бесплатную спортивную секцию — и я записалась. Мне нравилось тренироваться, были определенные успехи. Участвовала в шоссейных гонках на 10, на 15 км. На одном из соревнований заняла третье место: дома хранятся диплом и какая-то медалька. Я недавно нашла даже свой спортивный дневник.

Я быстро «дослужилась» до кандидата в мастера спорта. Мой тренер Людмила Петровна Кузьмина (она до сих пор, кстати, тренирует) на лето отправила меня в командировку в Москву, чтобы в сборной Союза я переориентировалась с шоссейного катания на трековое. Я жила одна в Москве и чувствовала себя очень самостоятельной с высокой спортивной зарплатой — в два раза больше, чем у мамы. Копила «денежку», была счастлива. Но тогда же, в 14 лет, оставила спорт.


Не стать спортсменкой — это было мое осознанное решение. Я тогда задумалась: а какие передо мной откроются дороги, если выберу профессиональный спорт? Увидела только один путь: университет физкультуры, соревнования, тренерская работа — и это меня немного расстроило. В Москве я поняла, как живут взрослые атлеты. Спорт был для них всем. И это не всегда победы, что важно понимать. Это потенциальные вопросы со здоровьем… Увидела много знаков. Посидела, подумала и решила сосредоточиться на учебе в школе.

О «собаке мордой вниз», мужчинах через бедро и беге по Асаналиева

Позже, на любительском уровне, я занималась разными видами спорта. Несколько лет ходила на йогу. Мне нравится все, что связано с растяжкой: «собака мордой вниз» и другие упражнения. Практиковала рукопашный бой, в паре приходилось и мужчин через бедро бросать. Тренировки с ножами, боксинг — все попробовала в рамках самозащиты. Был еще кроссфит, где каждое занятие — это преодоление себя.


Долгое время на воде умела держаться только как черепашка. Но когда сын начал ходить на плавание, поняла, что отсутствие такого навыка у меня — недостаток. Подошла к его тренеру и говорю: «Проблема, сын плавает, а я нет! Если поедем вместе отдыхать, получится нехорошо». Взяла несколько уроков. Теперь люблю брасс, нырять. А вот кроль и баттерфляй — не мое.

Никогда не думала, что буду бегать и получать от этого удовольствие. У меня ведь колени разбитые: нет мениска в одном, другое надтреснутое. Велосипед все-таки повлиял. Но, с другой стороны, благодаря ему я была готова к кардионагрузкам: почти с первой тренировки смогла преодолеть 5 км.

Пока тепло, выхожу на пробежку дважды в неделю. Тренировка занимает в среднем 40 минут. Стараюсь бежать по-разному: с ускорением, приставными шагами, с подъемом ног. После делаю упражнения на пресс и растяжку. Занимаюсь возле дома. Мне кажется, все, что связано с физкультурой, должно быть в шаговой доступности для каждого — так что ратую за то, чтобы небольшие парки и спортплощадки были не только в центре.


Когда я ехала в Швецию наблюдателем на парламентские выборы, брала с собой форму и кроссовки. Там бегать приятнее: во-первых, инфраструктура, во-вторых, ты не один. Когда вокруг другие бегуны, это мотивирует. В Минске только в центре кажется, что везде спортсмены и велосипедисты — но отъехал на десять минут от центра, и все, пропал. Думала, у себя на Асаналиева встречу много бегунов — но нет, это случается не так часто.

О фитнесе, упражнениях на ягодицы и о том, чего не надо стесняться

С тренером Натальей Новожиловой мы знакомы давно. Обменялись контактами на бизнес-встрече, а после президентской кампании она позвонила и сказала: «Мне интересно то, что вы делаете». На выборах в местные советы Наталья стала моим доверенным лицом, наблюдателем и активным членом команды. Так мы и подружились. Она долго звала меня на тренировки, но выбралась я совсем недавно. Наталья — профессионал, который контролирует выполнение упражнений. Я занималась в разных группах, и, хотя мне чаще встречались хорошие тренеры, были и тяжелые случаи: например, инструкторы-новички. Так, на йоге я однажды потянула мышцу.

На тренировках «Мадонна» мы сначала разогреваемся, потом делаем упражнения на отдельные группы мышц. Например, ягодичные, которые девушек так интересуют. Есть упражнения даже для мышц лица и шеи, для правильной походки.


Наталья Новожилова — тренер, которая в начале 90-х открыла первый в Минске частный фитнес-центр и стала автором популярной телепередачи «Уроки Натальи Новожиловой»

Наталья тренирует с настроением. Если кроссфит в мужской компании — это очень серьезно, то здесь тренер всегда подчеркивает, что мы — девушки и красавицы. Что нужно и ножку правильно поставить, и ручку красиво поднять. Такого у меня никогда не было. Ощущение женственности и красоты вдохновляет, и стесняться этого не нужно. Это то, что отличает нас от мужчин.

О похудении, новой стрижке и мотивации не есть пирожные

Мне говорят, что я сильно похудела, — а я отвечаю, что всего лишь подстриглась. Делают комплименты, и я страшно смущаюсь. Но если судить по весам, семь-восемь килограмм действительно ушли, хотя цели с ними расстаться я перед собой не ставила. Мой план был более долгосрочным — немного поменять свой образ жизни.

Я пересмотрела свое питание: почти исключила хлеб, реже подсаливаю пищу, из сладкого у меня мед. Не каждый день, но под настроение могу позволить себе пирожное. Я же не балерина. Хотя знаете, когда посмотришь в приложение: бежал час, а потратил всего лишь 500 килокалорий, — то уже никакого пирожного не захочется! В целом, могу спокойно отказать себе в сладком — или заменить десерт на более легкий. Или утром съесть что-то вкусненькое, а вечером нет.


Один профессор советовал: можно есть все — хоть оливье, хоть сельдь под шубой. Но только если это треть из того, что ты положил на тарелку. И когда ты это осознаешь, начинаешь чувствовать свой организм и видеть результат. «Вроде ничего сложного не делал, но в объемах стал меньше!» — это вдохновляет.

Я не считаю калории, это уже слишком. Ссобойки готовлю редко: общепит сейчас изменился так, что салат или мясо с овощами найти можно всегда. Зато беру с собой фрукты. Мой обычный завтрак — это кофе с сырниками, или яичницей, или кашей. На обед — мясо и обязательно салат. Ужин — это что-то тушеное, еда полегче. Могу выпить кефир или ряженку, простоквашу.

О прокрастинации и плюсах спорта

Я завела для себя правило: в календарь сначала вносить чтение и спорт, а потом уже все остальное — встречи, совещания и поездки. Такой подход появляется с практикой: когда тренировка в удовольствие и ты осознаешь ее важность — то понимаешь, что у нее приоритет.


Мы постоянно откладываем важные дела, которые делают нас лучше, красивее и увереннее в себе. Научным языком это называется прокрастинация. Если ты хочешь сделать что-то для себя, нужно начинать прямо в тот же момент, а не с понедельника или начала следующего месяца. «С января начну», «скоро лето» — все эти штучки не проходят. Если есть желание, значит, делай. В то же время тренироваться нужно любя и не спеша.

В том, чтобы заниматься спортом, много плюсов. Все хотят жить дольше, а для этого надо любить и уважать свое тело в том числе. Со спортом получаешь новый опыт, знакомишься с людьми. Лучше понимаешь, как устроен мир вокруг.

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Теги: Минск
 
 
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Сопредседатель кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич завела правило: сначала вносить в календарь чтение и спорт, а уже потом совещания и поездки.
 
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