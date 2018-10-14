В Беларуси упростят въезд иностранцев в погранзону





В Беларуси планируется изменить в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности и упростить иностранцам въезд в пограничную зону.

Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов.

Так, иностранцы смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха, посещать объекты придорожного сервиса, передает БЕЛТА .

Планируется также расширить список документов (сейчас это паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), на основании жители Беларуси смогут пребывать в пределах пограничной зоны.

Кроме того, пограничники смогут не только определять места въезда или входа в пограничную полосу, но и время, в которое на ней можно находиться. Предусматривается и возможность пограничного контроля с использованием автоматических средств - "электронных ворот", которые с 2015 года действуют в Национальном аэропорту Минск.