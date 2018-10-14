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В Беларуси упростят въезд иностранцев в погранзону

15.10.2018 17:11 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси упростят въезд иностранцев в погранзону

В Беларуси планируется изменить в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности и упростить иностранцам въезд в пограничную зону.

Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов.

Так, иностранцы смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха, посещать объекты придорожного сервиса, передает БЕЛТА.

Планируется также расширить список документов (сейчас это паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), на основании жители Беларуси смогут пребывать в пределах пограничной зоны.

Кроме того, пограничники смогут не только определять места въезда или входа в пограничную полосу, но и время, в которое на ней можно находиться. Предусматривается и возможность пограничного контроля с использованием автоматических средств - "электронных ворот", которые с 2015 года действуют в Национальном аэропорту Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируется изменить в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности и упростить иностранцам въезд в пограничную зону.
 
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