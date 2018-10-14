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В Минске вор проник в квартиру, пока хозяин кормил на кухне ребёнка
Новости Беларуси. 12 октября злоумышленник проник в одну из квартир Минска с целью кражи. Хозяин жилплощади был дома.
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Возле дома правоохранители увидели двух человек, один из которых пытался убежать, а другой старался ему помешать. Милиционеры помогли остановить первого мужчину.
Второй гражданин пояснил, что был в своей квартире и кормил на кухне ребёнка, когда услышал подозрительные звуки в прихожей. Потерпевший решил узнать происхождение звуков и увидел неизвестного, который копался в его сумке.
Увидев владельца квартиры, фигурант пустился бежать. Однако гражданин побежал за ним, чтобы задержать и передать милиционерам.
Установлено, что 32-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
Осенью 2018 года в Минске был задержан серийный вор.
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Новости Беларуси. 12 октября злоумышленник проник в одну из квартир Минска с целью кражи. Хозяин жилплощади был дома. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в пятницу...
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