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Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ

15.10.2018 22:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Водители в униформе и без вредных привычек, пассажиры – добросовестные и предусмотрительные. Новые правила перевозки пассажиров коснулись не только общественного транспорта, но и служб такси.

Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ

Новые правила перевозки пассажиров в Минске: что изменилось – репортаж СТВ

Водителям теперь нужно не только хорошо выглядеть, но и уделять больше внимания людям с инвалидностью. А вот пассажирам, которые привыкли не платить за проезд, уйти от ответственности станет сложней.

Корреспондент СТВ Ксения Худолей – с подробностями в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Водители в униформе и без вредных привычек, пассажиры – добросовестные и предусмотрительные. Новые правила перевозки пассажиров коснулись не...
 
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