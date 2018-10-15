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Этот стартапер был «машинисткой 1 категории», а теперь создает новую CRM

16.10.2018 16:51 — Разное | ProBusiness  
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Этот стартапер был «машинисткой 1 категории», а теперь создает новую CRM
Павел Скакун. Фото предоставлено автором

Павел Скакун начинал работать в региональных газетах, а в итоге стал стартапером и запустил с партнером новую CRM. Как их проект StickCRM конкурирует с другими облачными системами — Павел рассказал для «Про бизнес».

— До запуска нашего с партнером проекта в начале 2000-х я успел поработать в районных газетах «Жыццё Прыдзвiння» и «Витьбичи», а также в издательстве «Медицинская литература». Причем моя первая должность звучала (и была записана в трудовой) так: «Машинистка 1 категории».

Во всех организациях я стремился автоматизировать процессы и избавиться от рутинных операций. Так, в газете «Жыццё Прыдзвiння» я настроил программу «Горыныч» и «набирал» текст голосом. А в газете «Витьбичи» написал специальное приложение по обработке программы телевидения, которое работает в некоторых издательствах до сих пор. Суть его вот в чем.

1. Каждый канал присылал свою программу телевидения на неделю, приблизительно вот в таком виде:

Этот стартапер был «машинисткой 1 категории», а теперь создает новую CRM
Скриншот предоставлен автором

Каждый файл был набран в своем стиле, вообще не было никаких стандартов. И таких каналов было приблизительно 45.

То есть 45 совершенно разных файлов, которые надо было объединить в один и разместить на полосе. А в то время программа телевидения была одной из самых читаемых частей газеты:) На такую работу уходило приблизительно несколько дней. И так каждую неделю.

Я реально не мог понять, почему это нельзя автоматизировать. Ведь так просто написать какую-нибудь программу на Delphi и макросы в Word, которые автоматически:

  • Объединят все каналы
  • Разобьют на дни недели
  • Приведут к единому стилю
  • Уникально обработают каждый канал.

И я начал писать свою первую программу по автоматизации на Delphi. Вот как она выглядела:

Этот стартапер был «машинисткой 1 категории», а теперь создает новую CRM
Скриншот предоставлен автором

Все происходило в едином интерфейсе, что максимально удобно для пользователя. В итоге работа по формированию программы стала занимать не несколько дней, а час.

Параллельно я изучал веб-программирование и автоматизацию работы в браузерах. И уже в издательстве «Медицинская литература» создавал ботов, которые размещали тексты на других сайтах и многое другое.

В общем, стремился ускорить и автоматизировать рутинные процессы, т.к. понимал, что время бесценно и его необходимо экономить.

В 2013 году я открыл ИП и организовал веб-студию SP Studio, где создавал сайты на заказ. Но такая работа быстро наскучила — и я вышел из этого бизнеса.

Об идее

Итак, разработкой сайтов мне заниматься было неинтересно. И я всегда стремился автоматизировать бизнес-процессы компании.

Как раз в это время начала развиваться ниша CRM. Точнее, за рубежом эта сфера была уже очень популярной, а у нас она только набирала обороты.

Я сдал экзамены и получил сертификат партнера систем Битрикс24, amoCRM, retailCRM, Мегаплан и U-IN.

Некоторое время просто набирался опыта и занимался интеграцией этих систем в разных компаниях. В принципе, было достаточно интересно. Но был огромный минус: я полностью зависел от решений и функций популярных CRM. И если клиент хотел получить что-то сверх их функционала, то я не мог ничего сделать.

Плюс — занимаясь только внедрением и настройкой чужих CRM, я не имел перспектив роста, а стоять на одном месте не хотелось.

В тот момент я познакомился со своим партнером Владимиром Бычковым, и мы стали писать отдельные веб-приложения, которые расширяли возможности установленных у клиентов облачных CRM. Причем мы не просто писали код, а еще и сами разрабатывали бизнес-процессы, продумывали внешние и внутренние факторы, влияющие на них.

Этот стартапер был «машинисткой 1 категории», а теперь создает новую CRM
Владимир Бычков. Фото предоставлено автором

Это был реально крутой опыт. Мы поняли, что именно необходимо клиенту, какие бизнес-процессы являются главными и на чем стоит сосредоточиться. И как следствие — что необходимо изменить в популярных CRM и каким способом их можно улучшить.

Однажды у нас появился клиент, который часто отправлял товары Белпочтой. Он занимался продажами по всей Беларуси, и для него было важно максимально быстро и в автоматическом режиме обрабатывать заказы:

  • Оформлять бланки
  • Отправлять SMS
  • Отслеживать посылки
  • Выбирать пакеты отправления и многое другое.

Мы взялись за его проект и автоматизировали весь процесс обработки заказа — от оформления и ведения по воронке продаж до получения денег.

Так мы создали прототип StickCRM.

Интерфейс получился простым и удобным, не было ничего лишнего. Клиенту понравилось, нам тоже.

Мы проанализировали рынок и увидели, что у нас фактически нет (или нам не удалось найти) ни одной CRM, написанной именно для Беларуси, с проработкой бизнес-процессов, интеграцией с белорусскими логистическими компаниями, сервисами и др.

Но нам не хотелось делать шаблонную CRM, поскольку, работая с популярными системами, мы заметили несколько сложностей:

  • Сложность в понимании и выстраивании бизнес-процессов. CRM обладают большим функционалом, и клиентам очень сложно в нем разобраться. По сути, клиенту дается конструктор, из которого он должен собрать машину.
  • Сложность интерфейса. Опять же из-за большого функционала интерфейс популярных CRM перегружен, и менеджерам сложно ориентироваться в нем.
  • Отсутствие проработанных бизнес-процессов именно для Беларуси. Нет интеграции с белорусскими логистическими компаниями, сервисами, документооборотом.

Именно с этим мы связываем саботаж со стороны сотрудников при внедрении CRM. Так, на одной конференции я услышал очень интересный пример, как компания пыталась заставить менеджеров работать в CRM, но сотрудники отказывались это делать. В итоге компания уволила несколько сотрудников, а спикер пожаловался, что в Минске сложно найти хороший персонал.

А на мой взгляд, можно было бы решить эту проблему просто — не требовать от менеджеров больше, чем они в состоянии сделать.

Мы задумались, как сделать простую для любого сотрудника систему. Ответ оказался на поверхности: надо максимально сузить фокус внимания менеджеров на самом необходимом, все процессы должны выполняться максимум в два клика.

И мы написали свою собственную CRM-систему.

О новой системе

Когда компания внедряет CRM, то чаще всего есть 2 сценария:

  • Менеджеры ничего не делают в ней, потому что проще записать на бумаге
  • Менеджеры делают хоть что-то.

Согласитесь, второй вариант предпочтительнее. Поэтому мы сосредоточились на самом необходимом.


Этот стартапер был «машинисткой 1 категории», а теперь создает новую CRM
Скриншот предоставлен автором. Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Наша система изначально разрабатывалась для тех компаний, которые ведут учет заказов и клиентов на бумаге или в Excel. То есть у которых уже есть понимание бизнес-процесса, но которые хотят упростить и автоматизировать работу компании, при этом сократить рутинные процессы и исключить человеческий фактор.

В связи с этим мы решили выстраивать бизнес-процесс не от разрозненного функционала, а от целостного бизнес-процесса.

Плюс — мы интегрируемся с белорусскими сервисами и логистическими компаниями.

Поскольку Белпочта является основной логистической компанией Беларуси, то упор делали именно на нее. Так, в нашей системе можно сделать следующее:

  • Сгенерировать трек-номер и штрих-код
  • Выбрать пакеты «Стандарт», «Стандарт+», «Люкс» и др., чтобы не забыть, какой пакет использовался при отправке посылки
  • Сгенерировать и распечатать бланки, с загрузкой всех необходимых данных
  • Отследить статусы доставки посылок
  • Повторно отправить СМС покупателю и др.

О финансах и команде

Разработка и запуск StickCRM заняли чуть меньше года. Мы уже успели отточить функционал и выпустить продукт на массовый рынок. Презентация прошла во время обучения в «Стартап-школе».

Все делали за свои деньги, которые зарабатывали на создании приложений для расширения функционала других CRM.

Основное вложение — это собственные время и знания, а они бесценны.
Стоимость работ, которые мы сделали для запуска, по рынку приблизительно оценивается в $ 100 тыс. Это не только написание кода, но и поддержка, разработка бизнес-процессов.
 
Сейчас думаем о привлечении сторонних инвестиций, так как планируем выйти на российский рынок.
 
Оплата за использование StickCRM — 2−8 рублей в день в зависимости от выбранного функционала. В среднем в день одновременно обслуживается 15−20 человек. Постоянных клиентов — 50. Для старта неплохо, но чтобы достичь точки безубыточности, необходимо 200 постоянных клиентов.
 
В команде 5 человек, при необходимости привлекаем аутсорсеров, расширять штат пока не планируем.
 

О конкуренции и продвижении

Конкуренция на рынке облачных CRM очень высокая. И именно поэтому я, честно говоря, не хотел заниматься запуском такого продукта.

В принципе, мы даже не стремимся конкурировать с основными игроками (Битрикс24, amoCRM, retailCRM, Мегаплан), это просто бесполезно — у них очень большие бюджеты на рекламу.

Основная наша цель — не продать свой сервис как можно большему количеству клиентов, а занять свою небольшую нишу с лояльными пользователями, с которыми приятно работать и развиваться.

Этот стартапер был «машинисткой 1 категории», а теперь создает новую CRM
Павел Скакун. Фото предоставлено автором

Наш девиз: «Сложно сделать просто, а просто сделать — очень сложно». Мы не стремимся сделать мега-продукт «100 в 1», а хотим решать основные проблемы менеджеров:

  • Документооборот
  • Ведение заказа по воронке продаж
  • Напоминания
  • Интеграция с логистическими компаниями.

Ну, и желательно еще внедрить телефонию, чтобы ни один звонок не был пропущен. А если добавить еще и нужную клиентам аналитику, а не просто абстрактные цифры, то вообще будет супер. Над этим и работаем.

На маркетинг пока не тратимся, в основном работает сарафанное радио. Также используем соцсети (ВКонтакте, Instagram), информационную поддержку партнеров и других стартапов. Также я выступаю на конференциях, где и рассказываю о нашем сервисе.

О планах

Планы у нас простые — расти и развиваться:) Чем больше планов, тем меньше вероятность их выполнения. Поэтому мы сосредоточились на трех основных направлениях:

  • Развивать функционал StickCRM
  • Искать инвестиции и выходить на российский рынок
  • Внедрять в крупные компании индивидуальные XRM и CRM-системы под уникальные бизнес-процессы — думаем, что за этим будущее.

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Теги: Минск
 
 
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Павел Скакун начинал работать в региональных газетах, а в итоге стал стартапером и запустил с партнером новую CRM. Как их проект StickCRM конкурирует с другими облачными...
 
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