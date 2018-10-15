Россия сама уйдет из Совета Европы, если встанет вопрос об ее исключении – Лавров

Россия не будет ждать, чтобы ее исключили из Совета Европы, и в такой ситуации сама покинет организацию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", - сказал он в интервью телеканалу "Евроньюс", напомнив, что Россия вступала в СЕ, исходя из того, что организация обеспечивает общеевропейское универсальное правовое и гуманитарное пространство.

"Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами", - заявил С.Лавров.

Он напомнил, что Россия некоторое время назад вновь подтвердила, что как только ее права в Совете Европы будут полностью восстановлены, она полностью выплатит причитающиеся СЕ взносы.

"Отмечу, что наше решение, которое было принято на сей счет, возымело действие и многие разумные парламентарии, функционеры Совета Европы, осознали серьезность положения", - отметил С.Лавров, напомнив, что тогдашние председатель ПАСЕ, генсек СЕ предпринимали усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Министр напомнил, что в результате этой работы внимание членов ПАСЕ было привлечено к уставу Совета Европы - основополагающему документу, в котором записано, что все государства-члены СЕ в любом органе организации пользуются равными правами.

"Мы привлекли внимание к этому обстоятельству и попросили наших коллег в Парламентской Ассамблее все-таки то, под чем они подписывались, когда принимали решение о создании Совета Европы, и выполнять те условия, на которых Россия присоединилась к Совету Европы", - продолжил С.Лавров, отметив, что речь идет о полном равноправии делегаций, в том числе в ПАСЕ.

Он рассказал, что в ответ группа делегатов выдвинула тезис о том, что помимо устава СЕ есть еще регламент работы ПАСЕ, в котором предусмотрено принятие решений голосованием, "причем очень небольшим большинством": "И максимум на что они были готовы пойти - это подумать о том, нельзя ли этот регламент изменить, чтобы стало труднее ограничивать право той или иной делегации".

На это российская сторона, по словам С.Лаврова, ответила "очень просто и жестко": "Никакие регламенты, никакие процедуры не идут ни в какое сравнение со значением основополагающего документа - устава Совета Европы".

"Мы будем предлагать, чтобы комитет министров Совета Европы, это его функция, принял решение, подтверждающее непреложность этого уставного положения (устав СЕ - ИФ). Если такое решение будет заблокировано, то это будет шаг, на который сознательно пошли те, кто в своем антироссийском угаре просто хочет Совет Европы похоронить", - добавил С.Лавров.

Он выразил надежду на то, что все партнеры осознают серьезность положения и ту ответственность, которую они на себя берут.

Ранее в этом месяце генсек СЕ Турбьорн Ягланд заявил, что если Россия до июня 2019 года не возобновит выплату взносов, то она может быть исключена из СЕ.