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На Городокщине начался зимне-стойловый сезон содержания скота

18.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Начался зимне-стойловый период содержания крупного рогатого скота общественного стада. На привязи круглый год находится скот в филиале «Вировлянский», а также на МТК в Кабище УП «Северный». 16 гуртов в других хозяйствах были на летних пастбищах. Дойное стадо в районе насчитывает 6128 голов. На условную голову в районе заготовили 27,27 ц. к. ед. Валовое производство молока в день по району составляет 90,5 т, или 109,4 %к уровню прошлого года. Средний  ежедневный надой молока от одной коровы — 14,95 кг, по сравнению с прошлым годом выше на 0,57 кг. Удельный вес района в области по производству молока — 4,7%. Товарность молока  по области составляет 86,3%, а по району — 89,8%. Это хороший показатель. Самое большое производство молока — 56 т в день — в филиале «Вировлянский». Средний надой на корову там составляет 21,6 кг. В УП «Северный» в день получают в среднем 21 т 600 кг молока, надой от коровы — 17 кг. 

На Городокщине начался зимне-стойловый сезон содержания скота

Подробнее читайте в №79  от  16.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 

 
 
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Начался зимне-стойловый период содержания крупного рогатого скота общественного стада. На привязи круглый год находится скот в филиале «Вировлянский», а также...
 
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